FlyOne, compania fostului ministru al Justiției, cu aripile tăiate

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a stopat aprobarea investițiilor realizate de compania FLY ONE, fondată de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari. Consiliul precizează că nu a dispus suspendarea activității sau retragerea actelor permisive, astfel încât compania va continua să opereze cursele programate. Portalul Anticoruptie.md a dezvăluit interesele din umbră și schemele de protecție care au stat la baza înființării companiei. În 2016, Cebotari a confimat că familia sa a pornit o nouă afacere şi că e doar o modalitate de a se întreţine.

Decizia Consiliului a fost luată în data de 22 iunie, după o perioadă de monitorizare de 11 luni, scrie anticoruptie.md

„Pe parcursul examinării, CEIISS a solicitat în repetate rânduri informații și documente privind structura investițiilor, beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare dintre FLY ONE Moldova și compania afiliată FLYONE Armenia. Potrivit concluziilor Consiliului, o parte dintre informațiile solicitate nu au fost prezentate integral. În procesul de analiză au fost examinate și informații privind existența unor legături între persoane asociate companiilor respective și persoane aflate sub incidența sancțiunilor internaționale. Aceste circumstanțe au fost incluse printre elementele evaluate de Consiliu la adoptarea deciziei”, se arată într-un comunicat.

În replică, fondatorul FlyOne, fostul ministru al Justiției în timpul guvernării democrate, Vladimir Cebotari, a declarat că nu cunoaște deocamdată detalii, iar acțiunile ulterioare depind de conținutul deciziei Consiliului.

„Noi nu cunoaștem despre astfel de decizii. Și nici nu avem solicitări de efectuare a investițiilor în domeniile strategice, în sensul LP 174/2021. Am fost solicitați de secretariatul CEIISS să le prezentam mai multe informații și date, lucru îndeplinit. Am solicitat în multiple rânduri să ne comunice ce informație au nevoie și să ne comunice unde și când să ne prezentăm pentru a prezenta explicații, dar nu am primit răspuns. Ne vom informa despre ce exact este vorba și vom decide în consecință”, a comentat Cebotari, pentru NM.