Forța Fermierilor invocă presiuni. Ministra Agriculturii: „Avem discuții pe platforma ministerului”

De către
OdN
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Și-au scos tehnica agricolă pe drumurile naționale. Fermierii din mai multe raioane ale țării au organizat un protest, exprimându-și astfel nemulțumirea față de modificările politicii fiscale propuse de Ministerul FInanțelor, care prevede creșterea TVA de la 8 la 20%. Ministra Agriculturii a declarat, după ședința Executivului, că a lansat agricultorilor o invitație la discuții, scrie anticoruptie.md

Agricultorii susțin că majorarea TVA cu 12 % va „genera un val de scumpiri la alimente, medicamente, gaz și energia electrică și va afecta nu doar producătorii agricoli, ci fiecare familie din țară”.

Dacă nu se acceptă păstrarea cotei nominale de TVA la 8 procente în sectorul agrar, atunci unicul compromis acceptat de Forța Fermierilor ar fi menținerea pe conturile agricultorilor a diferenței de 12 procente, fără plata acesteia în buget.

Ar fi o soluție bună și pentru protejarea pieții interne în condițiile când toate importurile produselor agroalimentare urmează să fie taxate cu TVA 20 procente”. se arată într-un comunicat.

Totodată, Forța Fermierilor susține că a primit „multiple mesaje din teritoriu despre acțiuni de abuz și intimidare din partea poliției în raport cu agricultorii”, care intenționau să iasă la proteste.

Ministra Ludmila Catlabuga a declarat că protestatarii au fost invitați la minister, acolo unde sunt căutate soluții.

„Luăm în calcul și anumite măsuri care pot aduce venituri la buget, cum ar fi impozitarea unor importuri de produse agroalimentare cu 20%. Analizăm impactul asupra prețurilor. Examinăm inclusiv rambursările și modul de formare a prețurilor, pentru că aici există îngrijorări reale”, a spus ministra Agriculturii.


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OdN
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