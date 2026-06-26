Primăria orașului Florești dezminte zvonul precum că, autoritățile publice locale otrăvesc câinii

In ultima vreme, în orașul Florești este răspândit zvonul precum că primăria orașului otrăvește câinii. Autoritățile infirmă această informație or, legea interzice explicit utilizarea oricăror momeli otrăvitoare sau tratamente inumane asupra animalelor.

În acest sens, autoritățile aplică metode legale de gestionare a populației canine, derulând campanii de sterilizare a câinilor fără stăpân pentru a asigura siguranța publică și protecția animalelor. Ba mai mult, primăria încurajează persoanele care dețin probe reale despre acte de cruzime împortriva câinilor și altor animale să sesizeze direct Poliția si Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

De altfel, Serviciul de presă al primăriei Florești este de părerea că aceste zvonuri sunt răspândite de persoane aflate în conflict cu administrația locală și au drept scop prejudicierea imaginii primăriei.