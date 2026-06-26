Vor fi opriți la vamă. 26 de artiști din Rusia, interziși în Republica Moldova. Vezi lista

Ministerul Culturii a publicat lista de artiști din țările CSI ale căror concerte și participări în cadrul evenimentelor cultural-artistice nu sunt recomandate pe teritoriul Republicii Moldova.

Lista a fost întocmită în baza solicitărilor primite până în prezent de la instituțiile publice de cultură și companiile de impresariat, în urma circularei transmise de Ministerul Culturii, în februarie 2026, privind informarea prealabilă despre invitarea sau implicarea artiștilor din străinătate, în special din statele CSI și din state condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată.

„Reiterăm că Ministerul Culturii nu interzice organizarea evenimentelor culturale și nu limitează colaborările internaționale. Scopul acestei măsuri este de a preveni situațiile în care desfășurarea unor concerte, spectacole, festivaluri sau alte activități cultural-artistice poate genera riscuri de securitate pentru Republica Moldova. Ministerul Culturii atrage atenția organizatorilor că, în cazul în care decid să invite artiști incluși în această listă sau persoane publice care au susținut ori justificat agresiuni armate, aceștia își asumă eventualele consecințe legate de desfășurarea evenimentului, inclusiv posibilitatea ca artiștii invitați să nu fie lăsați să intre pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce poate duce la anularea evenimentului și afectarea reputației organizatorului și a partenerilor implicați”, se arată în comunicatul oficial.

Ministerul recomandă organizatorilor să solicite opinia instituției înainte de anunțarea publică a evenimentelor și înainte de punerea în vânzare a biletelor, pentru a evita situațiile care pot afecta desfășurarea evenimentului.

Foto: Filip Kirkorov, oprit la Aeroport/ 2022, anticoruptie.md