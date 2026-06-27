ANSA avertizează: temperaturile ridicate cresc riscul toxiinfecțiilor alimentare și compromit siguranța produselor perisabile

În contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă consumatorii să manifeste maximă responsabilitate la achiziționarea, transportarea și păstrarea produselor alimentare, pentru a preveni apariția toxiinfecțiilor și a altor riscuri pentru sănătate.

Temperaturile înalte favorizează dezvoltarea rapidă a microorganismelor patogene, în special în cazul produselor alimentare perisabile (carne, pește, ouă. lactate), ceea ce poate compromite siguranța acestora într-un timp foarte scurt.

Anterior, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), de comun cu Laboratorul de încercări a produselor alimentare din cadrul IP Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor au realizat un experiment cu mai multe tipuri de produse alimentare perisabile, pentru a dovedi efectele temperaturilor ridicate asupra siguranței produselor alimentare, respectiv, asupra sănătății umane. Vezi rezultatele experimentului aici https://ansa.gov.md/media/comunicate-de-presa/ansa-realizat-un-experiment-cu-expunerea-produselor-alimentare-perisabile

Prin urmare, specialiștii ANSA reiterează asupra unor recomandări importante, pentru a evita orice impact negativ asupra sănătății consumatorilor:

Achiziționați produse alimentare doar din unități comerciale autorizate de ANSA , care respectă condițiile de igienă și păstrare;

, care respectă condițiile de igienă și păstrare; Evitați cumpărarea produselor alimentare de pe marginea drumurilor sau din comerțul stradal neautorizat, unde nu sunt respectate condițiile sanitar-veterinare și de siguranță alimentară;

Verificați cu atenție termenul de valabilitate , integritatea ambalajului și condițiile de depozitare indicate pe etichetă;

, integritatea ambalajului și condițiile de depozitare indicate pe etichetă; Alegeți produsele refrigerate și congelate la sfârșitul cumpărăturilor, pentru a reduce timpul în care acestea sunt expuse temperaturilor ridicate.

O atenție sporită trebuie acordată produselor perisabile și anume:

carne și produse din carne;

pește și produse pescărești;

lapte și produse lactate;

ouă;

produse de patiserie și cofetărie cu creme;

preparate culinare gata pentru consum;

salate, maioneze și alte produse care necesită refrigerare.

ATENȚIE! Aceste produse trebuie păstrate permanent în lanțul frigorific, conform temperaturilor recomandate de producător.

În timpul transportării alimentelor:

Transportați produsele perisabile în cel mai scurt timp posibil până la domiciliu;

Utilizați sacoșe termoizolante sau lăzi frigorifice atunci când transportul durează mai mult sau temperaturile exterioare sunt foarte ridicate;

Evitați lăsarea alimentelor în autoturism, chiar și pentru perioade scurte.

La păstrarea alimentelor acasă:

Depozitați imediat produsele perisabile în frigider sau congelator;

Mențineți temperatura frigiderului la maximum +4°C , iar a congelatorului la -18°C sau mai puțin;

, iar a congelatorului la sau mai puțin; Nu supraîncărcați frigiderul pentru a permite circulația aerului rece;

Respectați termenul de consum și condițiile de păstrare indicate pe eticheta produselor;

Evitați recongelarea produselor care s-au decongelat.

Siguranța alimentelor este responsabilitate comună! Protejați sănătatea dvs și a celor dragi prin alegeri alimentare informate și respectarea regulilor de igienă.