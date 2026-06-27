ANSA avertizează: temperaturile ridicate cresc riscul toxiinfecțiilor alimentare și compromit siguranța produselor perisabile

De către
OdN
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În contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă consumatorii să manifeste maximă responsabilitate la achiziționarea, transportarea și păstrarea produselor alimentare, pentru a preveni apariția toxiinfecțiilor și a altor riscuri pentru sănătate.

Temperaturile înalte favorizează dezvoltarea rapidă a microorganismelor patogene, în special în cazul produselor alimentare perisabile (carne, pește, ouă. lactate), ceea ce poate compromite siguranța acestora într-un timp foarte scurt.

Anterior, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), de comun cu Laboratorul de încercări a produselor alimentare din cadrul IP Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor au realizat un experiment cu mai multe tipuri de produse alimentare perisabile, pentru a dovedi efectele temperaturilor ridicate asupra siguranței produselor alimentare, respectiv, asupra sănătății umane. Vezi rezultatele experimentului aici https://ansa.gov.md/media/comunicate-de-presa/ansa-realizat-un-experiment-cu-expunerea-produselor-alimentare-perisabile

Prin urmare, specialiștii ANSA reiterează asupra unor recomandări importante, pentru a evita orice impact negativ asupra sănătății consumatorilor: 

  • Achiziționați produse alimentare doar din unități comerciale autorizate de ANSA, care respectă condițiile de igienă și păstrare;
  • Evitați cumpărarea produselor alimentare de pe marginea drumurilor sau din comerțul stradal neautorizat, unde nu sunt respectate condițiile sanitar-veterinare și de siguranță alimentară;
  • Verificați cu atenție termenul de valabilitate, integritatea ambalajului și condițiile de depozitare indicate pe etichetă;
  • Alegeți produsele refrigerate și congelate la sfârșitul cumpărăturilor, pentru a reduce timpul în care acestea sunt expuse temperaturilor ridicate.

O atenție sporită trebuie acordată produselor perisabile și anume:

  • carne și produse din carne;
  • pește și produse pescărești;
  • lapte și produse lactate;
  • ouă;
  • produse de patiserie și cofetărie cu creme;
  • preparate culinare gata pentru consum;
  • salate, maioneze și alte produse care necesită refrigerare.

ATENȚIE! Aceste produse trebuie păstrate permanent în lanțul frigorific, conform temperaturilor recomandate de producător.

În timpul transportării alimentelor:

  • Transportați produsele perisabile în cel mai scurt timp posibil până la domiciliu;
  • Utilizați sacoșe termoizolante sau lăzi frigorifice atunci când transportul durează mai mult sau temperaturile exterioare sunt foarte ridicate;
  • Evitați lăsarea alimentelor în autoturism, chiar și pentru perioade scurte.

La păstrarea alimentelor acasă:

  • Depozitați imediat produsele perisabile în frigider sau congelator;
  • Mențineți temperatura frigiderului la maximum +4°C, iar a congelatorului la -18°C sau mai puțin;
  • Nu supraîncărcați frigiderul pentru a permite circulația aerului rece;
  • Respectați termenul de consum și condițiile de păstrare indicate pe eticheta produselor;
  • Evitați recongelarea produselor care s-au decongelat.

Siguranța alimentelor este responsabilitate comună! Protejați sănătatea dvs și a celor dragi  prin alegeri alimentare informate și respectarea regulilor de igienă.


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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