Horoscop săptămânal: 29 iunie – 5 iulie 2026

Ajungi să fii mult mai sigură de ceea ce îți dorești și acesta este și motivul pentru care devii atât de reticentă la tot ceea ce îți spun cei din jur. Forța interioară este cea care te ghidează, indiferent de starea de spirit pe care o ai. Zilele de week-end vor fi pline de evenimente intense în plan social.

Te consumi psihic pentru o serie de lucruri care nu te vizează direct, dar care totuși își lasă amprenta asupra confortului tău emoțional. Ești o fire mult prea sensibilă. De cele mai multe ori vei fi „pusă la zid” tocmai din cauza acestei incapacități de a fi mai degajată. Indiferent de modul în care decurg lucrurile în plan profesional, te faci apreciată de superiori.

Viața îți oferă multe motive pentru a trece dincolo de bariere, chiar dacă o atitudine revoluționară nu este ceva care să ți se potrivească. Intrigile fac parte din tabloul acestei săptămâni atunci când vine vorba de activitatea de la birou. Nu vrei să mai dai curs conflictelor între tine și coordonator.

Procesul de tranziție în care te afli în această perioadă îți oferă oportunitatea de a te maturiza. Jupiter este destul de energic, astfel încât tot ceea ce vei trăi te va ajuta să descoperi lucruri noi despre tine ca persoană și ca femeie. De cele mai multe ori, obiectivele tale sunt destul de dificil de atins. Este important să îţi menții motivația la cote maxime.

„Fugi” mereu doar după lucruri autentice și nu alegi să faci niciun compromis în acest sens. Relațiile importante pentru tine se definesc prin încredere și dăruire necondiționate. Chiar dacă de multe ori ai tendința de a renunța la propria persoană în pofida altora, știi că tot ceea ce faci are drept scop o stare de echilibru interior.

„Beneficiile” de care ai parte de pe urma unor relații de prietenie te fac să ajungi întotdeauna la compromis în ceea ce privește propriile nevoi. Pe parcursul acestei săptămâni este important să acorzi mai multă atenție stării tale de sănătate. Niciun exces nu te va ajuta să obții ceea ce îți dorești.

Fiecare „revoluție astrală” purtată de Uranus îți va crea disconfort în plan emoțional. Atunci când îngrijorarea cu privire la anumite aspecte ale vieții personale ia amploare, pierzi controlul și asupra acțiunilor. Comportamentul tău este condiționat direct de starea emoțională și nu reușești să ai niciun filtru în acest sens.

Horoscop săptămânal Scorpion: 29 iunie – 5 iulie 2026 Nu accepți niciodată să te situezi pe locul secund, iar acest lucru face din tine o persoană sigură pe propriile acțiuni. În nicio situație în care te vei afla, nu te vei lăsa distrasă de imaginea de ansamblu. Ai nevoie de informații amănunțite pentru a putea lua decizii concrete și corecte. Nu reușești să îți organizezi resursele financiare astfel încât nevoile tale să fie satisfăcute.

Horoscop săptămânal Săgetător: 29 iunie – 5 iulie 2026 Simți nevoia de „a umple” orice moment al zilei cu activități. Nu îți lași niciun răgaz deoarece îți este teamă de astfel de timpi morți care îți pot induce stări de melancolie, regrete. Totul din jur te dezechilibrează emoțional. Cu toate astea, trebuie să fii conștientă că agitația în care trăiești zi de zi are efecte negative asupra stării tale de sănătate.

Energia lui Saturn pare că va aduce destul de multă dezorganizare în viața ta, situație cu care nu ești obișnuită. Ai nevoie de noi repere emoționale pentru a te redresa. Atunci când vorbim de carieră însă, deții întru totul controlul. Având în vedere că ești sigură pe tot ceea ce reprezinți ca profesionist, nu ai cum să dai greș cu inițiativele pe care le ai.

Rutina zilnică te plictisește peste măsură și ai nevoie să faci lucruri care să îți mențină motivația între anumite limite. Modul în care te percep cei din jur este strict problema lor. Nu te mai preocupa de lucruri care nu te vizează! Relațiile din viața ta sunt pe o pantă ascendentă de dezvoltare.