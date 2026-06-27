Cum poți dormi mai bine în nopțile caniculare: Sfaturi simple pentru un somn odihnitor

Nopțile călduroase din timpul verii pot transforma somnul într-o adevărată provocare. Mulți oameni adorm greu, se trezesc de mai multe ori pe parcursul nopții sau se simt obosiți dimineața. Specialiștii spun că temperaturile ridicate afectează capacitatea organismului de a se răcori, iar acest lucru influențează calitatea somnului.

Corpul uman are nevoie ca temperatura internă să scadă ușor înainte de culcare. Atunci când în dormitor este foarte cald, acest proces are loc mai greu, iar adormirea devine dificilă.

Pentru un somn mai bun, este recomandat ca încăperea să fie aerisită dimineața devreme și seara târziu, când afară este mai răcoare. În timpul zilei, ferestrele și draperiile ar trebui ținute închise pentru a împiedica pătrunderea căldurii.

Lenjeria de pat și hainele pentru somn ar trebui să fie din materiale naturale, precum bumbacul sau inul. Acestea permit pielii să respire și absorb mai bine transpirația.

Medicii recomandă evitarea meselor grele înainte de culcare. Alimentele grase sau foarte condimentate obligă organismul să consume mai multă energie pentru digestie și pot accentua senzația de căldură. O cină ușoară, consumată cu două sau trei ore înainte de somn, este o alegere mai bună.

Hidratarea este la fel de importantă. Consumul suficient de apă pe parcursul zilei ajută organismul să facă față temperaturilor ridicate. Totuși, este bine să nu se bea cantități foarte mari chiar înainte de culcare, pentru a evita trezirile repetate în timpul nopții.

Specialiștii recomandă și evitarea cafelei, băuturilor energizante și alcoolului în a doua parte a zilei. Deși alcoolul poate crea senzația de somnolență, acesta reduce calitatea somnului și favorizează trezirile nocturne.

Un duș călduț făcut înainte de culcare poate ajuta organismul să elimine mai ușor căldura acumulată peste zi. Apa foarte rece nu este recomandată, deoarece poate determina corpul să producă și mai multă căldură după ieșirea din duș.

Ventilatorul sau aparatul de aer condiționat pot fi de ajutor, însă aerul nu trebuie orientat direct spre corp. De asemenea, temperatura din încăpere nu ar trebui să fie foarte scăzută, deoarece diferențele mari dintre exterior și interior pot provoca disconfort.

Telefonul, tableta și televizorul ar trebui lăsate deoparte cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare. Lumina emisă de aceste dispozitive poate întârzia instalarea somnului.

Persoanele care locuiesc la bloc și nu au aer condiționat pot folosi un ventilator împreună cu un vas cu apă rece sau cuburi de gheață așezat în fața acestuia. Astfel, aerul circulat va fi mai răcoros.