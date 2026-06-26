Arina Ceban și Alexandrina Crudu au obținut media 10 la Bacalaureat / VIDEO

Astăzi, am discutat cu două tinere care au demonstrat că perseverența, disciplina și încrederea în propriile forțe pot duce la cele mai frumoase rezultate.

Arina Ceban și Alexandrina Crudu, absolvente ale LT „Constantin Stere”, au încheiat Bacalaureatul cu media 10 pe linie, contribuind la rezultatul remarcabil al instituției, care a înregistrat o rată de promovare de 94,55%.

În interviul pe care l-am realizat, cele două absolvente vorbesc despre emoțiile examenelor, provocările întâmpinate, oamenii care le-au fost alături și planurile pe care le au pentru viitor.

Vă invităm să urmăriți interviul și să descoperiți povestea din spatele acestei performanțe.