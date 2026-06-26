Aplicații practice de protecție civilă desfășurate în satul Slobozia-Cremene / VIDEO

Ieri, în satul Slobozia Cremene din raionul Soroca, s-au desfășurat aplicații practice de protecție civilă, organizate conform Planului de activitate pentru anul 2026. Exercițiul a avut drept scop pregătirea autorităților locale și a formațiunilor de protecție civilă pentru intervenția în cazul unor situații excepționale, precum inundațiile sau incendiile.

Pe parcursul activității au fost simulate acțiuni care pot fi necesare în cazul producerii unor dezastre. Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale Locale Slobozia Cremene și efectivul de comandă al primăriei au exersat modul de organizare a intervențiilor, evacuarea persoanelor aflate în pericol, coordonarea echipelor de salvare și măsurile necesare pentru limitarea pagubelor.

Scopul aplicațiilor a fost consolidarea cunoștințelor practice și dezvoltarea capacității de reacție a autorităților locale în fața unor situații de urgență. Participanții au fost instruiți cum să acționeze rapid și eficient pentru protejarea populației și a bunurilor materiale.

La finalul exercițiului a avut loc o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale Locale Slobozia Cremene. În cadrul acesteia au fost analizate acțiunile desfășurate de echipele implicate, au fost evidențiate aspectele care au funcționat bine și au fost discutate măsuri pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații reale.

Astfel de aplicații sunt organizate periodic de către Direcția Situații Excepționale Soroca pentru ca autoritățile locale să fie pregătite să intervină eficient în cazul producerii unor inundații, incendii sau al altor situații excepționale, reducând riscurile pentru populație și comunitate.