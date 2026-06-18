Ședința extraordinară a Consiliului municipal Soroca din 18 iunie 2026 / VIDEO

De către
Dorina Cioca
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Consilierii municipali din Soroca s-au întrunit astăzi, în ședință extraordinară, unde au examinat mai multe subiecte importante pentru dezvoltarea orașului. Pe ordinea de zi au figurat 26 de proiecte de decizie, majoritatea inițiate de primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi.

Printre cele mai importante subiecte discutate s-a numărat aprobarea participării municipiului la proiectul „Extinderea infrastructurii de salubrizare și gestionare a deșeurilor în municipiul Soroca”, finanțat în cadrul programului PNUD „Comunități reziliente prin abilitarea femeilor”, etapa a II-a. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 680 de mii de lei, iar contribuția Primăriei constituie circa 68 de mii de lei.

În cadrul ședinței a fost examinat și Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă, document care stabilește măsuri pentru reducerea consumului de energie, diminuarea emisiilor și adaptarea municipiului la efectele schimbărilor climatice. Acest plan poate facilita atragerea unor noi investiții pentru modernizarea infrastructurii locale.

Urmăriți ședința integral mai jos.


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Dorina Cioca

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