Sirene în semn de doliu și la Soroca: polițiștii și-au comemorat colegii decedați în misiune / VIDEO

De către
OdN
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La ora 09:00, sirenele autospecialelor de poliție au răsunat și la Soroca, într-un moment solemn de comemorare a celor doi polițiști, Mihail Chiriac (29 ani) și Nicolae Dragan (25 ani), care și-au pierdut viața ieri într-un grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Gestul simbolic a avut loc simultan în întreaga republică. Toate autospecialele Poliției, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunea desfășurată, au pornit semnalele acustice pentru a aduce un omagiu colegilor decedați.

Poliția Națională a anunțat că momentul a fost organizat „în semn de recunoștință, reculegere și profund respect față de memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața, ieri, în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu”.

Instituția a precizat că sirenele au reprezentat un omagiu adus sacrificiului, devotamentului și activității celor doi polițiști în slujba cetățenilor și a siguranței publice.

„Acest gest simbolic reprezintă un omagiu adus de polițiști sacrificiului, devotamentului și serviciului colegilor lor în slujba cetățenilor și a siguranței publice.”

Poliția Națională a transmis sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor celor doi polițiști și tuturor persoanelor afectate de această pierdere.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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