Militina Cetulean, tânăra din Racovăț care își transformă emoțiile în muzică / VIDEO

La 20 de ani, Militina Cetulean, originară din satul Racovăț, raionul Soroca, face primul pas important spre cariera artistică la care visează. Tânăra a lansat recent piesa „Predestinată-n Neiubire”, un cântec despre singurătate, lipsa afecțiunii și încercarea de a ne regăsi, care marchează începutul unei călătorii muzicale construite din emoții sincere și experiențe personale.

Studentă la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, Militina își împarte timpul între studii, muzică și scris. Până în prezent, a compus peste 100 de poezii și mai mult de 15 texte pentru cântece, pe care speră să le transforme, treptat, în melodii.

Pasiunea pentru muzică a început în familie

Drumul Militinei spre muzică nu a pornit de pe o scenă și nici într-un studio de înregistrări, ci în casa familiei sale, unde muzica făcea parte din viața de zi cu zi. Un rol important l-a avut bunica ei, Liuba Secară, profesoară de muzică, cea care a încurajat-o să cânte încă din copilărie.

„Cred că pasiunea mea pentru muzică s-a născut înainte să-mi dau seama că este o pasiune. Bunica mea Liuba Secarǎ a fost profesoară de muzică, iar în casa noastră muzica era mereu prezentă. Nu era ceva ocazional, ci făcea parte din viața de zi cu zi. Încă de mică organizam împreună mici concerte prin casă. Ea mă încuraja să cânt, mă asculta cu răbdare, mă aplauda și mă făcea să simt că ceea ce fac are valoare. Pentru mine, acele momente erau ca niște spectacole adevărate, chiar dacă publicul era doar familia.”

Micile concerte organizate în familie au devenit, în timp, mai mult decât o joacă. Militina a început să asculte muzica altfel și să descopere că o melodie poate transmite sentimente greu de exprimat printr-o conversație obișnuită.

„Cu timpul, joaca s-a transformat în pasiune. Am început să cânt tot mai des, să ascult muzica altfel și să înțeleg că, printr-o melodie, poți spune lucruri pe care uneori nu le poți exprima în cuvinte. Muzica a devenit locul în care mă regăsesc cel mai mult, indiferent dacă eram fericită, tristă sau aveam nevoie să mă înțeleg pe mine însămi.”

Pasiunea pentru interpretare s-a întâlnit firesc cu dragostea pentru scris. Tânăra nu și-a dorit doar să cânte piesele altora, ci să creeze texte în care să-și poată recunoaște propriile trăiri.

„Mai târziu, am început să scriu propriile mele versuri. Am descoperit că nu vreau doar să interpretez muzică, ci și să creez. Fiecare text pe care îl scriu poartă o parte din mine, din experiențele, emoțiile și gândurile mele.”

„Predestinată-n Neiubire”, o piesă despre mai multe forme ale singurătății

Prima piesă pe care Militina a decis să o prezinte publicului este „Predestinată-n Neiubire”. Cântecul s-a născut într-o perioadă în care tânăra simțea nevoia să-și exteriorizeze emoțiile.

„Predestinată-n Neiubire” este prima piesă pe care am ales să o împărtășesc cu lumea și are o însemnătate foarte mare pentru mine. Am scris-o într-o perioadă în care simțeam nevoia să dau glas unor emoții pe care le purtam în suflet. Muzica a fost felul meu de a mă exprima și de a mă înțelege mai bine.”

Deși titlul poate sugera o poveste despre o iubire neîmplinită, mesajul cântecului este mai larg. Militina vorbește despre afecțiunea pe care un om o poate primi sau nu din partea familiei și a prietenilor, dar și despre relația cu propria persoană.

„Mulți ar putea crede că piesa vorbește doar despre o iubire dintre doi oameni, dar, pentru mine, sensul ei este mult mai profund. Iubirea nu înseamnă doar o relație. Poate fi iubirea pe care o primești sau nu o primești din partea familiei, a prietenilor sau chiar iubirea față de tine însăți. Uneori te poți simți singur chiar și atunci când ești înconjurat de oameni. Despre acel sentiment vorbește, de fapt, piesa.”

Procesul de creație a devenit și unul de autocunoaștere. Scriind versurile, tânăra spune că a început să-și înțeleagă mai bine emoțiile, identitatea și lucrurile pe care le caută.

„În timp ce scriam versurile, am realizat că nu spuneam doar o poveste, ci mă redescopeream pe mine. Fiecare vers m-a ajutat să înțeleg mai bine cine sunt, ce simt și ce caut. „Predestinată-n Neiubire” este, într-un fel, începutul unei conversații sincere cu mine însămi.”

Militina speră ca ascultătorii să descopere în cântec propriile lor povești, indiferent dacă acestea sunt legate de o despărțire, de lipsa afecțiunii sau de încercarea de a învăța să se accepte.

„Îmi doresc ca fiecare om care ascultă piesa să-i găsească propriul sens. Poate unii se vor regăsi într-o despărțire, alții într-o lipsă de afecțiune din partea celor apropiați, iar alții în lupta de a învăța să se iubească pe sine. Dacă muzica mea îi face pe oameni să simtă că nu sunt singuri în ceea ce trăiesc, atunci înseamnă că și-a îndeplinit scopul.”

O carieră construită pas cu pas

Lansarea piesei reprezintă doar începutul planurilor artistice ale tinerei din Racovăț. Militina vrea să publice noi cântece, să experimenteze diferite stiluri și să evolueze cu fiecare proiect. Pentru ea, succesul nu se măsoară doar prin numărul de like-uri, ci prin legătura pe care muzica o creează cu publicul.

„Îmi doresc ca muzica să devină o parte importantă din viața mea și să construiesc o carieră pas cu pas, fără grabă. Pentru mine, succesul nu înseamnă doar cifre sau milioane de vizualizări, ci să creez muzică sinceră, care ajunge la oameni și îi face să simtă ceva.”

Printre obiectivele sale se numără lansarea unor piese care să o reprezinte, colaborările cu artiști și producători care o inspiră și prezentarea muzicii sale pe scene mari, inclusiv dincolo de granițele Republicii Moldova.

În paralel, Militina își dorește să publice un volum de poezii și să-și construiască un drum în muzică, scriere și actorie. Este pasionată și de dans, fotografie și modă, domenii pe care le vede ca pe alte forme de exprimare artistică.

Peste un deceniu, tânăra speră să fie un artist matur, cu o identitate bine conturată, dar care nu și-a pierdut sinceritatea de la început.

„Peste 10 ani mă văd ca un artist matur, care și-a găsit identitatea și care nu și-a pierdut autenticitatea. Sper să mă uit în urmă și să fiu mândră că am avut curajul să încep. Indiferent unde mă va duce drumul, vreau ca oamenii să mă cunoască drept un artist care a spus adevărul prin muzica lui și care a rămas fidel propriilor valori.”

Pentru Militina Cetulean, „Predestinată-n Neiubire” nu este doar o primă lansare, ci începutul unei conversații cu publicul. O conversație despre emoții pe care mulți oameni le trăiesc, dar pe care nu întotdeauna reușesc să le exprime în cuvinte.