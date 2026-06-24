O viață dedicată păstrării istoriei – expoziție consacrată colecționarului sorocean Vasile Cazacu

În incinta Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, a avut loc o expoziție deosebită dedicată colecționarului sorocean Vasile Cazacu, personalitate care, timp de peste cinci decenii, a adunat cu pasiune și perseverență peste 10 000 de exponate ce reflectă istoria, cultura și patrimoniul material al neamului nostru.

Evenimentul a reunit iubitori ai istoriei, culturii și valorilor autentice, oferind publicului posibilitatea de a admira o parte din impresionanta colecție formată de-a lungul anilor prin muncă, răbdare și devotament.

Un moment emoționant al întâlnirii a fost intervenția doamnei Antonina Cazacu, soția colecționarului, care a împărtășit participanților amintiri din perioada începuturilor. Dumneaei a povestit despre dificultățile întâmpinate de familie în anii în care colecția era adăpostită într-o mică încăpere, despre lipsurile vremii, dar și despre determinarea soțului său de a nu renunța niciodată la pasiunea sa. Cu timpul, colecția s-a extins considerabil, transformându-se într-un adevărat tezaur de obiecte istorice și etnografice.

Fiul colecționarului, Vladimir Cazacu, a evidențiat importanța valorificării acestui patrimoniu și a venit cu propunerea de a organiza periodic expoziții la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, astfel încât cât mai multe persoane să poată descoperi și aprecia bogăția colecției.

Participanții au aflat, de asemenea, că Vasile Cazacu a manifestat și o sensibilitate aparte pentru creația literară, lăsând în urmă numeroase versuri inspirate de personalități marcante ale culturii române, inclusiv poezii dedicate lui Mihai Eminescu. Familia intenționează să identifice posibilități de editare și valorificare a acestor creații, pentru a le face cunoscute publicului larg.

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