Ia – comoara cusută cu suflet a Moldovei

Ia tradițională nu este doar o piesă vestimentară, ci o adevărată carte de identitate a neamului nostru. Fiecare cusătură, fiecare simbol și fiecare fir poartă în el istoria, credințele și frumusețea satului moldovenesc, transmise din generație în generație.

În Republica Moldova, meșteșugul realizării iei a cunoscut o renaștere remarcabilă în ultimii ani. Tot mai multe meșterițe și artizani redescoperă tehnicile vechi de broderie, păstrând autenticitatea modelelor tradiționale și adaptându-le, cu respect, la gusturile contemporane. Atelierele de creație, șezătorile și festivalurile dedicate portului popular contribuie la promovarea și transmiterea acestei arte către tânăra generație. Ia moldovenească este o expresie a identității culturale și un simbol al legăturii dintre trecut și prezent. Prin păstrarea și dezvoltarea acestui meșteșug, nu conservăm doar un obiect de patrimoniu, ci și valorile, tradițiile și spiritul comunității noastre. Să purtăm ia cu mândrie și să susținem meșterii care, prin talent și dăruire, țin vie această artă neprețuită.

Originea iei și a meșteșugului cusutului tradițional

Meșteșugul realizării iei are rădăcini foarte vechi pe teritoriul locuit de români, inclusiv în Moldova. Cercetătorii consideră că ornamentarea hainelor prin cusături decorative datează de peste 2.000 de ani, având influențe din perioada dacică și fiind continuată de-a lungul secolelor prin tradițiile populare. Reprezentări ale unor cămăși asemănătoare iei apar încă din antichitate pe monumente și artefacte descoperite în spațiul carpato-danubiano-pontic. De-a lungul Evului Mediu, femeile din sate au transmis din mamă în fiică tehnicile de țesut, croit și brodat, transformând ia într-un simbol al identității locale și familiale. În Moldova, fiecare zonă și-a dezvoltat propriile motive ornamentale, culori și tehnici de cusut. Modelele geometrice, florale sau inspirate din natură nu aveau doar rol decorativ, ci și unul simbolic, fiind asociate cu protecția, fertilitatea, prosperitatea și legătura cu lumea spirituală. Ia nu a apărut într-un singur loc sau într-un anumit an. Ea este rezultatul unei evoluții îndelungate a portului popular, perfecționat de generații de femei care au transformat o nevoie practică – îmbrăcămintea – într-o adevărată operă de artă.

Astăzi, ia este recunoscută drept unul dintre cele mai valoroase simboluri ale patrimoniului cultural românesc și moldovenesc, iar meșteșugul realizării sale continuă să fie păstrat și promovat de artizani, muzee și comunități locale. Fiecare ie poartă în cusăturile sale povestea unui popor, a unei familii și a unor mâini harnice care au țesut tradiția peste veacuri. Tradițiile, meșteșugurile și ia populară reprezintă o parte importantă din identitatea și patrimoniul cultural al Moldovei, iar promovarea lor ajută la păstrarea lor pentru generațiile viitoare.

Raisa Chiseliță

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