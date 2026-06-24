Ce este, de fapt, escrocheria și cum ne putem proteja? / VIDEO

Un apel neașteptat, un mesaj despre un premiu, o ofertă foarte ieftină sau o cerere urgentă de bani pot părea credibile. Uneori, însă, în spatele lor se află o escrocherie.

Escrocii se pot prezenta drept angajați ai unei bănci, cumpărători, vânzători, rude sau reprezentanți ai unor instituții. Ei încearcă să provoace frică, grabă ori bucurie, pentru ca omul să acționeze înainte să verifice informația.

Ce este, de fapt, escrocheria? Este același lucru cu furtul? De câte tipuri poate fi și cum ne dăm seama că cineva încearcă să ne păcălească?

Ce este escrocheria?

Escrocheria este o înșelare făcută pentru a obține bani, bunuri, date personale sau acces la conturile unei persoane.

Escrocul inventează o poveste, ascunde adevărul sau se prezintă drept altcineva. Victima crede povestea și ajunge să ofere singură bani ori informații.

De exemplu, o persoană poate crede că discută cu un angajat al băncii, că plătește pentru un produs real sau că investește într-o afacere sigură. În realitate, identitatea, produsul sau oferta pot fi false.

Este același lucru cu furtul?

În cazul furtului, bunul este luat fără acordul proprietarului. În cazul escrocheriei, omul este păcălit să ofere singur banii sau bunul.

Dacă cineva ia un telefon fără permisiune, vorbim despre furt. Dacă cineva primește bani pentru un telefon care nu există și apoi dispare, poate fi vorba despre escrocherie.

Totuși, nu orice datorie, promisiune neîndeplinită sau afacere nereușită este automat escrocherie. Trebuie să existe intenția de a înșela.

De câte tipuri sunt escrocheriile?

Nu există un număr fix. Metodele se schimbă, iar unele scheme combină mai multe tehnici. Pentru a le înțelege mai ușor, le putem grupa în șase categorii principale.

Escrocherii prin telefon

Persoana sună și se prezintă drept angajat al băncii, polițist, medic sau rudă. De obicei, spune că există o problemă urgentă și cere bani, date bancare sau un cod primit prin SMS.

Mesaje și linkuri false

Victima primește un mesaj despre un colet, un cont blocat, o plată sau un premiu. Linkul duce la o pagină falsă, care cere parola ori datele cardului.

Anunțuri false

Este oferit un produs care nu există sau este folosită o fotografie copiată din alt anunț. Cumpărătorului i se cere un avans, după care vânzătorul nu mai răspunde. Uneori, un cumpărător fals trimite un link pentru „primirea banilor”. În realitate, linkul urmărește obținerea datelor bancare ale vânzătorului.

Investiții false

Este promis un câștig mare, rapid și fără risc. Pot fi folosite platforme, grafice, fotografii și mărturii false pentru a crea impresia unei investiții adevărate. În realitate, un câștig nu poate fi garantat, iar orice investiție presupune un anumit risc.

Premii, ajutoare și locuri de muncă false

Persoanei i se spune că a câștigat un premiu, că poate primi un ajutor sau că a fost acceptată la un loc de muncă. Înainte de aceasta, i se cere să plătească o taxă ori să transmită date personale.

Furtul identității și al conturilor

Escrocul încearcă să obțină parola, copia actului de identitate, datele cardului sau codurile de confirmare. După ce preia un cont, poate cere bani rudelor și prietenilor victimei.

Cum acționează escrocii?

Poveștile diferă, dar mecanismul este adesea același. Mai întâi, escrocul atrage atenția printr-o veste alarmantă sau o ofertă foarte bună. Apoi provoacă o emoție puternică: frică, grabă, bucurie sau curiozitate. După aceea, cere ceva concret: bani, date, o parolă, un cod ori instalarea unei aplicații.

În final, încearcă să oprească verificarea. Spune că situația este urgentă, că oferta expiră sau că discuția trebuie păstrată secretă.

Scopul este ca omul să acționeze înainte să se gândească și înainte să ceară sfatul unei persoane de încredere.

Cine poate deveni victimă?

Oricine. Nu doar persoanele în vârstă sau cele care cunosc mai puțin tehnologia pot fi păcălite. Escrocii profită de emoții normale: grija pentru familie, dorința de a economisi, nevoia unui loc de muncă sau speranța unui câștig. De aceea, victima nu trebuie învinovățită. Ea trebuie ajutată să oprească pierderile și să raporteze situația.

Ce nu este confirmat?

Nu orice apel necunoscut este o escrocherie. Nu orice ofertă ieftină este falsă și nu orice problemă apărută la o cumpărătură înseamnă că vânzătorul a vrut să înșele. Informația trebuie verificată înainte de a acuza o persoană sau o companie.

În același timp, un mesaj nu devine adevărat doar pentru că are o siglă, un nume cunoscut sau un aspect oficial. Fotografiile și documentele pot fi copiate ori modificate. Vocile și imaginile pot fi imitate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.

Unde apare manipularea?

Manipularea apare atunci când o informație adevărată este amestecată cu o poveste falsă. De exemplu, mesajul poate conține numele real al unei bănci, dar linkul să aparțină escrocului. Fotografia unui produs poate fi reală, dar copiată din alt anunț.

Sunt folosite mai ales frica, graba, autoritatea falsă și promisiunile exagerate:

„Banii tăi sunt în pericol”

„Trebuie să plătești acum”

„Nu spune nimănui”

„Câștigul este garantat”

Aceste mesaje încearcă să împiedice omul să verifice.

Ce poate face cetățeanul?

Regula simplă este: oprește-te, verifică și nu acționa din panică. Nu transmite parola, codul PIN sau codul primit prin SMS. Nu deschide linkuri suspecte și nu instala aplicații la cererea unui necunoscut. Dacă cineva spune că este de la bancă sau de la o instituție, închide conversația și sună la numărul oficial. Nu folosi numărul sau linkul primit în mesaj.

Înainte să plătești pentru un produs, verifică vânzătorul și condițiile de livrare. Nu trimite un avans doar pentru că ți se spune că oferta expiră.

Dacă ai oferit deja date sau bani, contactează imediat banca, schimbă parolele și păstrează mesajele, chitanțele și capturile de ecran. Situația trebuie raportată Poliției.

Escrocheria este o minciună folosită pentru a obține ceva valoros de la o persoană. Poveștile se schimbă, dar semnele sunt asemănătoare: grabă, teamă, secret, cereri de date și promisiuni prea bune pentru a fi adevărate.

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