A fost retras de pe piață un lot de ouă de găină pentru consum uman

De către
OdN
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Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină pentru consum uman, produse de către operatorul din domeniul alimentar SRL „DANT-AGRO”, din satul Pârlița, raionul Ungheni.

Măsura a fost dispusă după ce în probele de fecale prelevate de la găinile ouătoare din exploatația producătorului, a fost depistată prezența bacteriei Salmonella Typhimurium. În aceste condiții, există riscul contaminării ouălor provenite din lotul respectiv.

Datele produsului retras:

  • Denumirea produsului: Ouă de găină (ouă pentru consum uman)
  • Producător: SRL „DANT-AGRO”
  • Cod producător: 3MD UN 015
  • Origine: s. Pârlița, r. Ungheni
  • Data durabilității minimale: Toate dățile de producere , până la data de 20.07.2026 inclusiv.

Recomandări pentru consumatori

ANSA recomandă consumatorilor să nu consume ouăle provenite din lotul menționat. Persoanele care au achiziționat aceste produse sunt îndemnate să le returneze la unitatea comercială de unde au fost procurate, în baza bonului fiscal sau a facturii.

Salmonella poate provoca toxiinfecții alimentare, manifestate prin simptome precum febră, dureri abdominale, greață, vărsături și diaree. Copiii, vârstnicii și persoanele cu sistem imunitar compromis sunt cele mai vulnerabile la complicații.

ANSA monitorizează retragerea produsului de pe piață și întreprinde toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății consumatorilor.

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OdN
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