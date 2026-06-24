Ziua Universală a Iei, sărbătorită la Filiala pentru copii „Steliana Grama” din Soroca / GALERIE FOTO

Programul pregătit cu această ocazie a inclus cântece, poezii și vizionarea unor materiale tematice despre ia românească și semnificația acesteia. Prin intermediul activităților desfășurate, cei mici au avut posibilitatea să descopere importanța portului tradițional și să afle că ia reprezintă mai mult decât o piesă vestimentară.

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Copiii au învățat că fiecare model cusut pe ie poartă o parte din istoria și cultura poporului român, iar această cămașă tradițională a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al identității naționale.

Atmosfera a fost una de sărbătoare, iar momentele artistice prezentate de preșcolari au evidențiat respectul și dragostea pentru tradițiile moștenite de la înaintași. Prin activități interactive și educative, participanții au fost încurajați să cunoască și să păstreze valorile autentice ale neamului.

Evenimentul organizat la Filiala pentru copii „S. Grama” a demonstrat încă o dată că educația pentru tradiții și cultură începe de la cele mai fragede vârste, iar implicarea copiilor în astfel de activități contribuie la transmiterea patrimoniului cultural către generațiile viitoare.