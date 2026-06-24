De astăzi, 24 iunie 2026, au intrat în vigoare noi prvederi legislative privind fumul de tutun și aerosolii generați de țigaretele electronice

Începând de mâine, 24 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare noi prevederi legislative destinate să consolideze măsurile de protecție a populației împotriva expunerii la fumul de tutun și aerosolii generați de țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului și alte produse care conțin nicotină.

Legea stabilește mai clar spațiile unde consumul tuturor produselor de tutun și nicotină sunt interzise, introduce definiții mai precise privind aplicarea interdicțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor.

Astfel, din 24 iunie 2026, consumul produselor de tutun și nicotină vor fi interzise inclusiv: pe terenurile de sport; în grădinile zoologice; în parcurile acvatice; pe terenurile aferente piscinelor; pe plaje; în pasajele pietonale subterane; în stațiile de transport public și pe terenurile aferente îmbarcării și debarcării pasagerilor.

Interdicțiile se aplică atât produselor convenționale din tutun, cât și țigaretelor electronice, produselor din tutun încălzit și altor produse conexe care emit aerosoli toxici.

De asemenea, se introduce un nou semn unic de interzicere a fumatului, care include toate tipurile de produse – țigări clasice, țigarete electronice, dispozitive de încălzire a tutunului și narghilea – pentru a facilita aplicarea clară și uniformă a regulilor în toate spațiile publice.

La fel, legea reglementează mai explicit și interdicțiile privind fumatul în blocurile locative. Astfel, consumul produselor de tutun și nicotină sunt interzise: în scările blocurilor; în coridoare; în cabinele ascensoarelor; în alte spații comune ale blocurilor și construcțiilor auxiliare; la balcoanele apartamentelor și căminelor.

O modificare importantă clarifică interdicția de a fuma sau a vapa la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de existența gardurilor sau altor obstacole, pentru a evita interpretările diferite și pentru a asigura aplicarea uniformă a legii. Interdicția se aplică și în apropierea ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare.

În vederea protejării copiilor și adolescenților, sunt interzise pliculețele cu nicotină pentru uz oral, inclusiv cele cu nicotină sintetică, iar produsele electronice cu nicotină vor fi supuse unor cerințe mai stricte privind siguranța și informarea consumatorilor.

Concomitent, legea consolidează restricțiile privind publicitatea și promovarea produselor din tutun și nicotină, inclusiv în conținuturile destinate tinerilor.

Noile prevederi stabilesc și sancțiuni mai severe pentru încălcarea legislației, inclusiv pentru fumatul în locuri interzise sau vânzarea produselor din tutun minorilor. În același timp, administratorii și proprietarii spațiilor publice vor avea responsabilități mai clare privind asigurarea unui mediu fără fum și respectarea regulilor de protecție a sănătății populației.

Specialiștii subliniază că nu există produse din tutun sau nicotină sigure pentru sănătate. Singura modalitate eficientă de protecție este renunțarea completă la consum.

Consilierea psihologică și tratamentul dependenței cresc semnificativ șansele de succes. Persoanele care doresc să renunțe la fumat sunt încurajate să solicite ajutor specializat și pot apela gratuit Linia verde a Dispensarului Republican de Narcologie: 0 800 10001.

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