Biblioteca Publică Șuri – un exemplu de talent, perseverență și dragoste pentru cultură la Festivalul Creației Iuliene „FILIPIADA 2026”

„O comunitate care citește este o comunitate care crește.” Acest adevăr a fost demonstrat încă o dată de participanții din satul Șuri în cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului Creației Iuliene „FILIPIADA 2026”, unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate promovării lecturii, creativității și valorilor literare în rândul copiilor, tinerilor și adulților.

Pe 18 iunie curent, satul Sofia, locul de baștină al maestrului Iulian Filip, s-a transformat într-un adevărat centru al culturii și inspirației. Aici, în locul unde au început primele pagini ale unei vieți dedicate literaturii și educației, s-a desfășurat festivitatea de premiere a Festivalului FILIPIADA, organizată de Direcția Cultură și Turism Drochia și Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în cadrul Programului Național LecturaCentral și al Campaniei „Scriitorul la el acasă”, fiind găzduit de Muzeul de Istorie și Etnografie, directoare Svetlana Banaru.

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Evenimentul a adunat peste 400 de participanți din raioanele Drochia, Edineț, Glodeni, Soroca, Sîngerei, Ocnița, Dondușeni, Ștefan Vodă și Nisporeni, demonstrând că lectura și cultura continuă să unească oameni, generații și comunități.

Festivitatea a fost moderată de Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism Drochia. Evenimentul a fost onorat de prezența distinșilor oaspeți: Elena Pintilei, directoare generală a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova; Victoria Vasilică, șefă secția Managementul proiectelor BNRM; Eugenia Bejan, directoare a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” și Igor Jidraș, vicepreședinte al raionului Drochia, care au adresat mesaje de felicitare și de aleasă recunoștință, tuturor câștigătorilor în cadrul festivalului.

În acest context de sărbătoare a cărții și a talentului, reprezentanții Bibliotecii Publice Șuri au reușit să se evidențieze prin rezultate remarcabile, confirmând faptul că munca desfășurată în bibliotecă, pasiunea pentru lectură și implicarea comunității oferă rezultate frumoase și durabile.

Pentru Biblioteca Publică Șuri, participarea la FILIPIADA nu a fost doar o competiție, ci o oportunitate de a valorifica talentul beneficiarilor săi și de a demonstra că lectura poate deveni un instrument puternic de dezvoltare personală și comunitară.

În cadrul concursului „Cel mai bun povestaș/declamator”, categoria a II-a, Ștefan Laptedulce a cucerit Locul I, impresionând juriul prin expresivitate, emoție și autenticitate. Performanța sa reprezintă dovada că talentul poate fi cultivat atunci când este încurajat și susținut.

Tot la această probă, Ionela Busuioc și Mihai Bîrlădeanu au obținut mențiuni, demonstrând că pasiunea pentru lectură și recitare continuă să inspire tânăra generație.

La concursul „Scriitorul din satul meu”, categoria a V-a, Lilia Chiriac a obținut Locul II, reușind să pună în valoare prin creația sa legătura dintre literatură, identitate și comunitate.

În cadrul concursului „Cel mai original desen după operele iuliene”, Alexandra Pasat a fost apreciată cu o mențiune pentru lucrarea sa artistică inspirată din universul literar al lui Iulian Filip. Talentul și creativitatea sa au fost apreciate încă o dată la concursul „Galeria cu minuni”, unde a obținut Locul II pentru cea mai originală lucrare handmade realizată după opera scriitorului. Un moment deosebit de emoționant pentru comunitatea noastră a fost și premierea Doiniței Stamati, director al Bibliotecii Publice Șuri, care a obținut Locul III la categoria adulți a concursului „Galeria cu minuni”. Acest rezultat demonstrează că biblioteca este nu doar un spațiu destinat lecturii, ci și un loc în care creativitatea, implicarea și pasiunea pentru cultură sunt trăite și promovate zi de zi.

De asemenea, în cadrul concursului de interpretare teatrală și prezentare a personajelor din creația iuliană, au fost apreciați pentru prestațiile lor Victoria Babără, Victor Ardelean, Marina Pînzaru și Dumitru Nelipovschi, care au reprezentat cu onoare satul Șuri.

Dincolo de diplome, trofee și locuri pe podium, FILIPIADA 2026 a însemnat experiențe, emoții și lecții de viață. Fiecare participant a avut curajul să își exprime ideile, să creeze, să interpreteze și să demonstreze că talentul înflorește atunci când este susținut de familie, școală, bibliotecă și comunitate.

Aceste rezultate sunt rodul colaborării dintre bibliotecă, instituțiile de învățământ, părinți și partenerii locali care cred în puterea educației și a culturii. Ele demonstrează că investiția în copii și tineri este cea mai sigură investiție în viitorul unei comunități.

Biblioteca Publică Șuri continuă să fie un spațiu al oportunităților, al cunoașterii și al dezvoltării personale. Aici copiii descoperă primele cărți care le schimbă perspectiva asupra lumii, își dezvoltă imaginația, învață să comunice și să creeze.

Participarea și rezultatele obținute la FILIPIADA 2026 reprezintă încă o confirmare a faptului că biblioteca modernă este un actor important în viața comunității, contribuind la formarea unor cetățeni activi, creativi și implicați.

Succesul participanților din Șuri ne oferă tuturor un motiv de mândrie și speranță. El demonstrează că talentul există în fiecare copil și că, atunci când este susținut și valorificat, poate genera rezultate extraordinare. Astăzi celebrăm aceste reușite, dar, în același timp, privim spre viitor. Continuăm să promovăm lectura, cultura și educația, să încurajăm creativitatea și să oferim fiecărui copil șansa de a-și descoperi și valorifica potențialul.

Felicitări tuturor participanților, părinților, profesorilor și voluntarilor care au făcut posibil acest succes! FILIPIADA 2026 a demonstrat încă o dată că în satul Șuri există talent, există pasiune și există oameni care cred în puterea culturii de a schimba destine. Iar atunci când cartea, educația și comunitatea merg împreună, succesul devine inevitabil.

Suntem mândri de voi! Suntem mândri de comunitatea noastră! Și suntem convinși că aceasta este doar începutul multor alte reușite care vor urma.

Doinița STAMATI,

directoarea Bibliotecii Publice Șuri , corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)