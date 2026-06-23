Fermierii și deținătorii de animale trebuie să aibă grijă de sănătatea și bunăstarea prietenilor patrupezi

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează fermierii și proprietarii de animale asupra riscurilor majore pe care temperaturile ridicate din această perioadă le reprezintă pentru sănătatea și bunăstarea animalelor din ferme și gospodării.

Canicula poate provoca stres termic sever, deshidratare, reducerea producției și, în cazuri extreme, moartea animalelor. Cel mai mare risc în perioadele cu temperaturi excesive este lipsa apei, care poate conduce rapid la deshidratare și suferință, informează ansa.gov.md

Animalele tinere, cele hrănite preponderent cu furaje uscate și animalele aflate în perioada de alăptare sunt cele mai vulnerabile la deshidratare. În acest context, ANSA recomandă acordarea unei atenții sporite animalelor care nu au acces permanent la surse de apă.

Pentru prevenirea efectelor negative ale caniculei, fermierii și deținătorii de animale trebuie să asigure:

adăposturi corespunzătoare pentru protecția împotriva razelor solare directe și a radiațiilor ultraviolete;

cantități suficiente de apă proaspătă și furaje adecvate necesităților fiecărei specii;

stocuri suficiente de apă și hrană pentru întreaga perioadă cu temperaturi extreme;

funcționarea corespunzătoare a sistemelor de adăpare, furajare și ventilație, inclusiv existența unor echipamente de rezervă.

În cazul în care sursele de apă sunt limitate, fermierii trebuie să țină cont de necesarul zilnic de apă al animalelor. Orientativ, consumul zilnic poate ajunge la:

vaci de lapte – 38-52 litri;

bovine – aproximativ 38 litri;

cai – 20-45 litri;

porci – 4-11,5 litri;

ovine – aproximativ 6 litri;

păsări de curte – aproximativ 0,5 litri.

Cantitățile pot varia în funcție de vârsta animalului, starea fiziologică, temperatura mediului și gradul de umiditate.

ANSA reamintește că animalele utilizate pentru tracțiune sau alte activități de povară nu trebuie exploatate în intervalul orelor 12:00–18:00, atunci când temperatura exterioară la umbră depășește 25°C.

De asemenea, în situațiile în care animalele sunt întreținute în aer liber, iar pe pășuni nu există umbrare naturală sau amenajări pentru adăpare, proprietarii trebuie să asigure administrarea regulată a apei pentru reducerea riscului de deshidratare.

În cazul apariției unor semne de boală, modificări de comportament sau alte simptome care indică afectarea stării de sănătate a animalelor, proprietarii au obligația să informeze de urgență medicul veterinar responsabil de supravegherea sanitar-veterinară din localitate.

Protejarea animalelor în timpul caniculei este esențială pentru prevenirea suferinței acestora și evitarea pierderilor economice în sectorul zootehnic. Toți deținătorii de animale au obligația de a respecta standardele minime privind bunăstarea animalelor și de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea acestora în perioadele cu temperaturi extreme.