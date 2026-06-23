Meșterii de la Cosăuți vor realiza monumentul „Crucea eroilor”, pentru care Consiliul Juidețean Suceava va achita 40.000 de lei românești

Presa din județul Suceava scrie că, Asociația Națională Cultul Eroilor ,,Regina Maria”, filiala Suceava va ridicat un nou monument dedicat eroilor neamului. Acesta va costa circa 100.000 de RON, iar Consiliul Județean, la inițiativa președintelui Gheorghe Șoldan, va contribui cu suma de 40.000 de RON.

Monumentul va fi realizat de cioplitorii din piatră de la Cosăuți și transportat mai apoi la Suceava. ”Ridicarea monumentului „Crucea Eroilor” reprezintă un gest de profund respect față de cei care și-au sacrificat viața pentru apărarea țării, a valorilor naționale și a libertății de care ne bucurăm astăzi. Acest monument nu este doar o construcție din piatră și metal, ci o expresie a recunoștinței unei comunități față de eroii care au pus binele comun mai presus de propria existență. Jertfa lor constituie o lecție de curaj, demnitate și devotament, valori care trebuie păstrate vii în conștiința generațiilor prezente și viitoare. Într-o societate aflată în continuă schimbare, memoria eroilor devine un reper moral, amintindu-ne că pacea și identitatea națională a fost dobândită prin sacrificii supreme. Realizarea monumentului „Crucea Eroilor” are și un important rol educativ. Prin prezența sa, va contribui la trezirea conștiinței civice a tinerei generații, încurajând respectul pentru istorie, pentru valorile naționale și pentru cei care au scris prin faptele lor, pagini de neuitat ale trecutului neamului nostru. Monumentul va constitui un loc al reculegerii, al comemorării și al transmiterii peste timp a mesajului că eroii unui neam nu trebuie uitați niciodată”, a declarat Gheorghe Șoldan.