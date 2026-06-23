Circa 80 de sportivi din Republica Moldova, România și Ucraina au râvnit la „Cupa Președintelui”, la tenis de masă

Orașul Drochia a găzduit recent Turneul Internațional de Tenis de Masă „Cupa Președintelui”, competiție care a reunit aproximativ 80 de sportivi din Republica Moldova, România și Ucraina. Evenimentul a oferit participanților posibilitatea de a concura la nivel internațional și de a acumula experiență competițională.

Competiția s-a desfășurat sub egida președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan. Organizarea a fost asigurată de Serviciul Tineret și Sport din cadrul Aparatului președintelui raionului, iar gazda evenimentului a fost Instituția Publică Școala Sportivă Drochia.

La ceremonia de premiere a participat și președintele Federației de Tenis de Masă din Republica Moldova, Oleg Șaric. Acesta a felicitat participanții și organizatorii și a evidențiat rolul competiției în promovarea tenisului de masă și dezvoltarea sportului la nivel regional.