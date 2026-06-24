Condamnată și dată în căutare, Irina Lozovan nu renunță la banii din Parlament

Fosta deputată Irina Lozovan, asociată lui Ilan Șor, a depus recurs împotriva deciziei instnaței de apel, care i-a respins acțiunea în care cere anularea dispoziției Parlamentului de suspendare a achitării drepturilor salariale, indemnizațiilor și compensațiilor. Mai exact, este vorba despre perioada cuprinsă între 21 septembrie și 20 decembrie 2023, timp în care s-a aflat în arest la domiciliu, fiind urmărită penal în dosarul de racolare contra bani a unor primari. Doi ani mai târziu, Lozovan a fost condamnată la șase ani de închisoare, dar a dispărut într-o direcție necunoscută înainte ca instanța să pronunțe sentința.

Pe 3 noiembrie 2023, Procuratura Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA) au publicat imagini video care surprind momentul în care deputata Irina Lozovan și soțul ei, Pavel Gîrleanu, analizează sumele pe care să le transmită primarului de Ocnița pentru a adera la Partidul Renaștere

Irina Lozovan: „Ce putem azi facem azi, a doua parte o vom aduce cât timp Petrovici va face declarația”

Pavel Gârleanu: „Așa și spun – îi dau lui Petrovici 30, pentru el și Marcel… și douăzeci așa. Până nu ne clarificăm în totalitate cu voi, noi nu…”

În total, Lozovan i-ar fi promis primarului 1 000 000 de lei personal și încă un milion de lei pentru necesitățile primăriei, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnița, dacă va adera la Partidului Renaștere.

Conform probatoriului, procurorii au constatat că Irina Lozovan, fiind deputat în Parlament și membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul Renaștere, împreună cu soțul ei și alte persoane deocamdată neidentificate de organul de urmărire penală, „a acceptat cu bună știință finanțarea din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor”.

Conform acuzatorilor, cei doi ar fi avut misiunea de a identifica cât mai mulți primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidul Renaștere. Totul, după ce Partidul Șor a fost declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale, din data de 19 iunie 2023. Așa cum a pierdut pârghia de influență, Ilan Șor, liderul fugar al partidului neconstituțional, ar fi inițiat procesul ilegal de menținere a controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova.

„În scopul indicat, învinuita a încercat să recruteze primarul orașului Ocnița, promițând-ui 1 milion lei personal și alți 1 milion lei, alocați primăriei pentru a fi utilizați la dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnița, în vederea fortificării poziției electorale a Partidului Renaștere. Deși, primarul orașului Ocnița a refuzat propunerea, Irina Lozovan și soțul acesteia au continuat acțiunile de convingere, transmițând-ui primului, suma de 30 000 dolari SUA, bani ridicați de către soțul Irinei Lozovan, de la sediul Partidului Politic Partidul Renaștere, care proveneau de la grupul criminal organizat, condus de Ilan Șor”, se arăta în comunicatul transmis de PA.

Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au aprobat cererea Procurorului General interimar privind ridicarea imunității Irinei Lozovan.