Începând de astăzi, persoanele asigurate au acces la medicamente noi și dispozitive medicale compensate

Începând de astăzi, intră în vigoare noi măsuri care extind accesul populației la medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM).

Astfel, pacientele care au endometrioză vor beneficia de preparatul cu denumirea comună internațională Dienogestum, compensat parțial.

Totodată, în lista medicamentelor compensate a fost inclus un preparat combinat din două substanțe active – Rosuvastatinum și Ezetimibum, destinat tratamentului hipercolesterolemiei primare sau familiale.

De asemenea, au fost extinse indicațiile terapeutice pentru Methylprednisolonum, utilizat în tratamentul imunosupresiv al pacienților după transplant de organe.

O altă măsură importantă vizează copiii și tinerii cu vârsta de până la 25 de ani diagnosticați cu diabet zaharat de tip 1, care vor beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei, compensați integral din fondurile AOAM.

Prin extinderea listei medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, statul continuă să investească în accesul populației la tratamente moderne și eficiente, consolidând protecția financiară a pacienților și contribuind la creșterea calității serviciilor acoperite de asigurarea obligatorie de asistență medicală.

O altă măsură vizează copiii și tinerii cu vârsta de până la 25 de ani diagnosticați cu diabet zaharat de tip 1, care vor beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei, compensați integral.

CNAM subliniază că, prin extinderea listei medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, statul continuă să investească în accesul populației la tratamente moderne și eficiente, consolidând protecția financiară a pacienților și contribuind la creșterea calității serviciilor acoperite de asigurarea obligatorie de asistență medicală.