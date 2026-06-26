Tată și fiu, arestați pentru trafic de droguri prin Telegram. Riscă până la 15 ani de închisoare / VIDEO

Ofițerii Direcției Antidrog și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de trafic de droguri administrată de doi membri ai aceleiași familii din Chișinău.

Pe parcursul a două luni, oamenii legii au documentat activitatea infracțională a doi suspecți – tată și fiu, în vârstă de 55 și, respectiv, 27 de ani, informează politia.md

Investigațiile au stabilit că cei doi făceau parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram.

Inițial activa în calitate de curier iar ulterior după ce și-a procurat u automobil de model BMW, i-a fost încredințat rolul de depozitar-curier.

Acesta se deplasa în diferite localități ale țării pentru a prelua din ascunzișuri cantități angro de droguri, pe care le transporta în Chișinău. Aici, substanțele narcotice erau divizate în doze de aproximativ un gram și plasate în alte ascunzișuri, de unde urmau să fie preluate de alți curieri pentru distribuire.

Pentru a-și asigura protecția în timpul acestor activități, bărbatul l-a implicat pe tatăl său, care îl însoțea la preluarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri, având rolul de a monitoriza împrejurimile și de a avertiza în cazul apariției unui pericol. Această metodă de operare a îngreunat documentarea și reținerea lor în flagrant.

La 19 iunie 2026, în urma unui complex de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală, suspecții au fost reținuți în capitală, imediat după ce s-au întors din suburbiile raionului Ialoveni, unde ridicaseră din ascunzișuri o nouă cantitate de droguri.

În urma percheziției automobilului cu care se deplasau, oamenii legii au ridicat un telefon mobil utilizat în activitatea infracțională. Totodată, asupra suspectului de 27 de ani au fost depistate și ridicate aproximativ 300 de grame de hașiș și 100 de grame de marijuana.

De asemenea, au fost identificate și ridicate 17 ascunzișuri cu câte un gram de hașiș, amenajate anterior de către suspecți în vederea comercializării.

Automobilul utilizat la comiterea infracțiunii a fost ridicat și transportat la parcarea specială, în vederea aplicării sechestrului.

Pe numele ambilor suspecți au fost emise mandate de arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 7 la 15 ani, precum și confiscarea specială a automobilului utilizat la săvârșirea infracțiunilor.