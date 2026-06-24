Niciun centru medical din raionul Soroca și din alte raioane nu va fi închis, iar accesul la servicii rămâne gratuit

Noile norme de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin Ordinul nr. 436 al Ministerului Sănătății urmărește consolidarea serviciilor medicale la nivel comunitar, creșterea accesului populației la îngrijiri de calitate și eficientizarea managementului instituțiilor medicale.

Astfel, cetățenii care își făceau griji dând crezare zvonurilor precum că mai multe Centre de sănătate vor fi lichidate au motive să răsufle ușurat – eforma nu prevede închiderea instituțiilor medicale și nu va afecta accesul cetățenilor la servicii. Ba dimpotrivă, noile prevederi consolidează și rolul Centrelor de Sănătate Regionale, care vor coordona activitatea prestatorilor de servicii medicale din teritoriu și vor monitoriza implementarea programelor prioritare. Noile norme de organizare a asistenței medicale primare au ca scop modernizarea rețelei de servicii medicale, utilizarea mai eficientă a resurselor și apropierea serviciilor de sănătate de comunități, în special în mediul rural.

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