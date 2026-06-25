  Fără foc în câmp! Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează asupra pericolului de incendii

De către
OdN
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În contextul temperaturilor ridicate, Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează cetățenii asupra riscurilor majore generate de incendierea vegetației uscate, a resturilor vegetale și a miriștilor.

O simplă scânteie poate provoca incendii de proporții, cu efecte grave asupra mediului, sănătății populației și bunurilor materiale. Arderea necontrolată a vegetației distruge habitatele naturale, afectează fauna sălbatică, poluează aerul și contribuie la degradarea solului.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii, agricultorii și autoritățile publice locale să manifeste responsabilitate și să evite utilizarea focului deschis în câmpuri, pe terenuri agricole, în apropierea pădurilor sau a zonelor cu vegetație uscată.

Reamintim că incendierea resturilor vegetale și a deșeurilor este interzisă și se sancționează conform prevederilor legislației în vigoare.

Protejarea mediului este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

Prin gesturi simple și atitudine responsabilă putem preveni tragedii și contribui la păstrarea unui mediu sănătos.

Natura ne oferă viață în fiecare zi. Să o protejăm astăzi, pentru a ne bucura de ea și mâine.

Foto: simbol


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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