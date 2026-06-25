Născut la Dublin, cu origini floreștene, tânărul fotbalist Stephan Negru a semnat cu clubul englez Swindon Town

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OdN
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 Fundașul echipei naționale a Republicii Moldovei, Stephan Negru, își va continua cariera în fotbalul englez la Swindon Town, după expirarea ănțelegerii cu Oxford United . Contractul a fost semnat pentru următorii doi ani. 

În perioada petrecută la Oxford United, fundașul central a bifat 21 de apariții pentru prima echipă și a acumulat experiență în mai multe împrumuturi la cluburi din English Football League. În sezonul 2024/25 a jucat 32 de meciuri pentru Salford City, iar în stagiunea recent încheiată a evoluat pentru Bristol Rovers și Tranmere Rovers, adunând în total 24 de partide în toate competițiile.

Format la academia clubului irlandez Shelbourne, Stephan Negru a făcut pasul spre fotbalul englez la vârsta de 20 de ani. Născut la Dublin, din părinți originari din raioanele Florești și Criuleni, fundașul a fost convocat în premieră la echipa națională a Republicii Moldova în martie 2026. El a debutat pentru tricolori pe 30 martie anul curent, în amicalul cu Cipru.


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OdN
OdN
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