Astăzi vom avea o seară de folk la Soroca cu artiști din Republica Moldova și România

Sorocenii și oaspeții municipiului sunt invitați duminică, 28 iunie 2026, la o seară de muzică folk și poezie cântată, care va reuni interpreți și formații din Republica Moldova și România. Evenimentul „Folk la Apollon” va începe la ora 18:00, pe terasa restaurantului „Apollon”, de pe strada Vasile Alecsandri 2 din Soroca, iar intrarea va fi gratuită.

Publicul va putea asculta melodii folk interpretate de artiști din Soroca, Chișinău, Drochia, București, Brașov și Calafat. Pe scenă sunt anunțați Anatol Rudei, Dana Florian, Vitalie Toderașcu, Dan Vană, Victor Buruiană, Vlad Iovu, George și Corina Nica, Vitalie Bîrgău și Viorel Burlacu.

În program vor evolua și Folk Grup „Basarabia” din Drochia, precum și formația „Punctul pe «I»” din Drochia. Evenimenti va fi prezentat de Ludmila Talmazan. Pentru spectatorii care vor să se bucure și de muzică instrumentală interpretată live, programul va începe mai devreme, de la ora 17:00. Recitalurile de muzică folk sunt programate de la ora 18:00.

Potrivit anunțului evenimentului, intrarea este gratuită, iar participanții vor fi întâmpinați cu o cupă de șampanie. Organizatori sunt Teatrul „Veniamin Apostol” și Direcția Cultură, Turism Drochia în parteneriat cu Restaurantul „Apollon” din Soroca.