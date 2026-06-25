„Trandafirul de pe Cetate” a fost cules de Ion Lăcrămioară!

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 Concursul zonal televizat al interpreților de folclor „Trandafir de pe Cetate”, ediția a IX-a, și-a desemnat laureații. Juriul, în componența Dobzeu Mariana  (președinte), Bucătaru Grigore, Coșciug Tamara, Omelcenco Marina, Volnițchi Constantin a decis că Premiul Mare l-a meritat LĂCRĂMIOARĂ ION, din satul Temeleuţi, raionul  Floreşti!

Premiul I a fost câștigat de Grib Cristina din orașul Edineţ; Premiul II – Leşanu Victor din satul Cotiujenii Mari și Movilean Ghenadie din satul Vărăncău; Premiul III – Vlas Vasilisa, din municipiul Soroca, Călugărescu Ghenadie din satul Şolcani și Znagovan  Cătălin din  orașul Sângerei. De Premii Speciale s-au învrednicit Cernei Sorina din orașul Şoldăneşti și Tănase Iurie din  municipiul Soroca. Cu Mențiune au plecat acasă Sivirean Fănică din satul Nimereuca, Topor Galina din satul Stoicani, Neamţu Larisa din satul Vasilcău și Lungu Simion din satul Vădeni. FELICITĂRI!

 

 


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OdN
OdN
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