Sofienii au câștigat Trofeul Festivalului FILIPIADA 2026 – o sărbătoare a lecturii, talentului și valorilor culturale.

Într-o atmosferă plină de emoție și inspirație, satul Sofia, locul natal al scriitorului Iulian Filip, a găzduit festivitatea de premiere a celei de-a VI-a ediții a Festivalului FILIPIADA 2026. Evenimentul a reunit sute de iubitori ai cărții, transformând comunitatea într-un adevărat spațiu al culturii și creativității.

Evenimentul a fost organizat de Direcția Cultură și Turism Drochia și Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, în cadrul Programului Național LecturaCentral, adunând peste 400 de participanți din mai multe raioane ale Republicii Moldova: Drochia, Edineț, Glodeni, Soroca, Sîngerei, Ocnița, Dondușeni, Ștefan Vodă și Nisporeni. Copii, tineri și adulți au demonstrat că lectura nu cunoaște limite de vârstă și că pasiunea pentru carte poate uni oameni din toate colțurile țării.

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Pe parcursul zilei, scena festivalului a prins viață prin momente artistice, creații literare și interpretări impresionante, fiecare participant aducând un omagiu operei maestrului Iulian Filip. Într-un cadru încărcat de emoție, copiii și tinerii au demonstrat că iubirea pentru carte continuă să inspire noile generații. Fiecare prestație a fost primită cu aplauze, iar bucuria participanților a transformat festivalul într-o adevărată celebrare a culturii.

Atmosfera caldă a fost completată de un inedit atelier gastronomic, unde participanții au descoperit farmecul tradiționalelor plăcințele cu mărar, transformând cultura și tradiția într-o experiență autentică.

Un moment deosebit al festivității l-a constituit donația de carte oferită bibliotecii din Sofia de către reprezentanții Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, un gest simbolic ce reafirmă importanța lecturii și a investiției în educația generațiilor viitoare.

Evenimentul a fost onorat de prezența unor personalități din domeniul culturii și biblioteconomiei: Iulian Filip, poet, scriitor, dramaturg și folclorist român – protagonistul evenimentului, băștinaș din satul Sofia; Elena Pintilei, directoare generală a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova; Victoria Vasilică, șefă secția Managementul proiectelor BNRM; Eugenia Bejan, directoare a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”; Igor Jidraș, vicepreședinte al raionului Drochia, Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism – moderatoarea evenimentului, care au adresat mesaje de apreciere participanților și organizatorilor, subliniind rolul esențial al bibliotecilor și al profesorilor în promovarea lecturii.

În cadrul festivității au fost recompensați cei care s-au remarcat prin implicare și rezultate deosebite.

Momentul culminant al zilei a fost festivitatea de premiere, în cadrul căreia au fost apreciate implicarea, creativitatea și performanțele participanților. T

rofeul FILIPIADA 2026 a fost acordat Bibliotecii Publice din satul Sofia, iar Trofeul de Excelență a revenit Secției Cultură Sîngerei, în semn de apreciere pentru contribuția constantă la dezvoltarea festivalului. Trofeele acordate au reprezentat nu doar o răsplată pentru rezultatele obținute, ci și o încurajare de a continua promovarea lecturii și a valorilor culturale în comunități.

FILIPIADA nu este doar un concurs sau un festival. FILIPIADA demonstrează, de la o ediție la alta, că adevărata valoare a unui festival nu stă doar în premii, ci în oamenii pe care îi inspiră. Este dovada că literatura poate aduce oamenii împreună, poate inspira generații și poate păstra vie identitatea culturală.

Prin fiecare pagină citită și fiecare creație prezentată, participanții au arătat că lectura rămâne una dintre cele mai frumoase căi spre cunoaștere și dezvoltare.

Fiecare ediție lasă în urmă nu doar premii și aplauze, ci și dorința de a citi mai mult, de a crea și de a duce mai departe frumusețea cuvântului românesc.

Ne revedem la FILIPIADA 2027, acolo unde poveștile vor continua să prindă viață, iar lectura va rămâne puntea care unește inimile tuturor participanților.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ,

Centrul de Creație a Copiilor (filiala Sofia)