Cu sprijinul IFAD, 37 de fermieri din Mărculești au irigare pe 95 de hectare de teren agricol

Un nou sistem de irigare a fost dat în exploatare în satul Mărculești, unde 37 de fermieri își permit irigarea a 95 de hectare de teren agricol, cu sprijinul Unității Consolidate de Implementare a Programelor IFAD.
Investiția, în valoare de peste 9 milioane de lei, include o conductă de presiune cu o lungime de peste 10 km și o stație de pompare alimentată din râul Răut. Lucrările de irigare se înfăptuiesc, în special, în livezile de cireși, caise și a plantațiilor legumicole.de cireși, caise și în plantațiile legumicole. 90 la sută din costuri și l-a asumat IFAD, iar 10 la sută este contribuția agricultorilor beneficiari.
Apropo, fermierii interesați pot beneficia de granturi de până la 7.500 USD pentru procurarea echipamentelor de irigare, inclusiv pompe, filtre și sisteme de picurare, informează UCIP IFAD Moldova.