Cu sprijinul IFAD, 37 de fermieri din Mărculești au irigare pe 95 de hectare de teren agricol

Un nou sistem de irigare a fost dat în exploatare în satul Mărculești, unde 37 de fermieri își permit irigarea a 95 de hectare de teren agricol, cu sprijinul Unității Consolidate de Implementare a Programelor IFAD.

Investiția, în valoare de peste 9 milioane de lei, include o conductă de presiune cu o lungime de peste 10 km și o stație de pompare alimentată din râul Răut. Lucrările de irigare se înfăptuiesc, în special, în livezile de cireși, caise și a plantațiilor legumicole.de cireși, caise și în plantațiile legumicole. 90 la sută din costuri și l-a asumat IFAD, iar 10 la sută este contribuția agricultorilor beneficiari.