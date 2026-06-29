La Soroca „Regele este gol-chistol”

De către
OdN
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După mai mulți ani, când municipiul Soroca, alături de satele Racovăț sau Căinarii Vechi „dictau moda” în campionatul raionului Soroca la fotbal astăzi, în localitatea principală a raionului „Regele sportului este gol-goluț”. Or, dacă alte echipe au preferat să nu se înscrie în competiție (pentru a nu se face de rușine – vezi exemplul satului Căinarii Vechi), orășenii au preferat să-și asume rolul de „ciucă a bătăilor”.

În primele trei meciuri din campionatul în desfășurare, sorocenii au marcat un singur gol (!!!), primind în propria poartă tocmai 22 de „boabe” – mai mult de șapte per meci (!!!).

Fără comentarii.

În etapa următoare, care se va disputa duminică, 5 iulie, sorocenii au șansa să se reabiliteze nițel, în confruntarea cu colegii de sufernță, fotbaliștii din Stoicani.La Bădiceni gazdele primesc replica liderului, iar la Vărăncău vor juca echipele de pe locurile doi și trei….


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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