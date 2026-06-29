Familia Ludmilei Vartic acuză tergiversarea anchetei și cere urgentarea expertizelor

Victoria Tatarinov spune că, deși exhumarea a avut loc pe 4 mai, familia nu a primit nici până acum rezultatele expertizei medico-legale repetate, transmite stiri.md

„De aproape două luni, noi, familia Ludmilei, mama și sora, suntem în așteptarea unui adevăr mult prea întârziat”, afirmă aceasta. Totodată, ea critică declarațiile făcute anterior de unii oficiali, potrivit cărora rezultatele ar fi fost disponibile într-un termen mult mai scurt.

Potrivit surorii Ludmilei Vartic, experta medico-legală din România, angajată de familie, ar fi încercat în repetate rânduri să ia legătura cu experții din Republica Moldova, însă aceștia nu i-ar fi transmis concluziile necesare pentru finalizarea raportului comun.

Victoria Tatarinov mai susține că unul dintre experții moldoveni nu poate fi contactat deoarece s-ar afla în concediu peste hotare, situație care, în opinia sa, întârzie și mai mult desfășurarea investigației.

De asemenea, familia afirmă că a solicitat în repetate rânduri efectuarea unei expertize traseologice sau reconstituirea circumstanțelor în care s-a produs decesul, însă ar fi fost informată că instituțiile competente nu dispun de echipamentul necesar pentru realizarea acesteia.