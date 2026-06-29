Nunțile, cumetriile și alte ceremonii vor fi sub lupa statului

De către
OdN
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Prezent la un post de televiziiune, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a vorbit despre stabilirea unor limite clare privind sumele mari de bani în numerar care pot fi declarate la diferite ceremonii. Or, din cauza plăților efectuate în numerar și a sumelor mari de bani care circulă fără a fi fiscalizate.

Oficialul a accentuat că, autoritățile nu au drept scop „…aceste măsuri nu vor afecta sărbătorile și cultura națională. Când vorbim despre donații, întrebarea era mai degrabă: care e acel plafon până la care poți declara că ai câștigat? Că e 100 de mii de euro, că e 500 de mii, că e 3 milioane de euro. Dacă noi considerăm ca popor să nu existe nicio limită, nicio limită să nu avem. Acum discutăm să vedem cât e sănătos…Trebuie să înțelegem că de cele mai multe ori se adună numerar până dimineața, se achită în numerar sărbătorile, toți chelnerii care au servit. Se întâmplă o evaziune în lanț, apoi iarna toți la compensații”.

Subiectul face parte din consultările publice privind reforma politicii fiscale pentru anul 2027, autoritățile urmând să decidă dacă și în ce formă vor introduce noi reguli privind declararea și eventual impozitarea acestor sume.


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OdN
OdN
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