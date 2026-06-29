Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale în privința a trei bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, învinuiți de organizarea migrației ilegale a unor cetățeni străini, informează procuratura.md

Potrivit rechizitoriului, în perioada ianuarie – 14 februarie 2026, cei trei învinuiți, împreună cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat specializat în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini către statele Uniunii Europene.

Aceștia ar fi identificat și racolat trei cetățeni ai Republicii Tadjikistan, cărora le-au promis transportarea ilegală către Uniunea Europeană, în schimbul unor beneficii financiare.

Pentru această „călătorie”, a fost stabilit un cost de 1 500 de euro pentru fiecare migrant, adică 4.500 de euro în total. Din suma convenită, grupul ar fi primit un avans de 1 500 de euro, ulterior încă 900 de euro, 100 de dolari SUA și 30 000 de lei, sume destinate transportării și continuării călătoriei ilegale.

Rolurile în cadrul grupului erau bine stabilite:

Unul dintre învinuiți identifica migranții, negocia prețul, organiza transportarea acestora din Chișinău la Bălți și coordona trecerea ilegală a frontierei.

Al doilea învinuit negocia condițiile deplasării, colecta avansul și făcea legătura dintre migranți și ceilalți membri ai grupului.

Al treilea învinuit prelua migranții, le organiza cazarea în municipiul Bălți, primea documentele, apoi îi direcționa spre zona de frontieră.

Ulterior, la data de 14 februarie 2026, unul dintre migranți a fost transportat spre zona frontierei de stat și a traversat ilegal frontiera Republicii Moldova în România, prin înotarea râului Prut, fiind depistat și reținut de autoritățile române, apoi predat autorităților Republicii Moldova.

Doi dintre învinuiți și-au recunoscut vina, iar al treilea și-a recunoscut vina parțial.

Dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare dintre cei trei învinuiți riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 12 ani cu amendă în mărime de până la 400 000 lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de până la 5 ani.

Potrivit legii, persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.