Furnicile au invadat casa? Iată ce poți face ca să scapi de ele

Furnicile pot apărea în locuință mai ales în sezonul cald, atunci când caută hrană, apă sau un loc sigur unde să se adăpostească. De obicei, ele intră prin crăpături mici, pe lângă uși, ferestre, țevi sau pereți. Chiar dacă par inofensive, furnicile pot deveni deranjante atunci când ajung în bucătărie, pe masă, în dulapuri sau lângă produsele alimentare.

Primul pas este curățenia. Furnicile sunt atrase de firimituri, zahăr, pâine, fructe foarte coapte, miere sau resturi de mâncare. De aceea, este bine ca masa, blatul de bucătărie și podeaua să fie șterse zilnic. Alimentele trebuie păstrate în recipiente bine închise, iar gunoiul trebuie dus la timp.

Un alt lucru important este să urmărești pe unde intră furnicile în casă. Dacă observi un șir de furnici, acesta poate arăta drumul lor de acces. Locurile prin care intră pot fi astupate cu silicon, chit sau alt material potrivit. O atenție deosebită trebuie acordată zonelor de lângă ferestre, uși, balcon și țevi.

Pentru a le ține la distanță, pot fi folosite și soluții simple, pe care mulți oameni le au deja în casă. Furnicile nu suportă mirosurile puternice. Oțetul diluat cu apă poate fi pulverizat pe traseele lor, iar sucul de lămâie poate fi folosit în zonele unde acestea apar des. De asemenea, scorțișoara, zațul de cafea sau frunzele de mentă pot ajuta la îndepărtarea lor.

Totuși, aceste metode funcționează mai ales atunci când problema este la început. Dacă furnicile revin mereu sau sunt foarte multe, poate fi nevoie de soluții speciale din comerț. Acestea trebuie folosite cu atenție, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, mai ales dacă în locuință sunt copii sau animale de companie.

Specialiștii recomandă să nu fie lăsate vase murdare în chiuvetă peste noapte și să nu fie ținute alimente descoperite. De asemenea, este bine să fie reparate robinetele care curg, deoarece furnicile sunt atrase și de umezeală.

Dacă invazia este mare și nu poate fi controlată cu metode obișnuite, cel mai sigur este să apelați la o firmă de dezinsecție. Aceasta poate identifica sursa problemei și poate aplica tratamente potrivite.

În concluzie, furnicile pot fi îndepărtate dacă locuința este păstrată curată, alimentele sunt bine protejate, iar locurile prin care pătrund sunt astupate. Cu puțină atenție și acțiune la timp, problema poate fi rezolvată înainte să devină una serioasă.