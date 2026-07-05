Cum previi formarea mucegaiului la zacuscă: Trucuri simple pentru o conservare perfectă

Zacusca este unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale românești. Aroma sa intensă de legume coapte și textura catifelată fac din ea un aliment ideal pentru iarnă, oferind fibre, vitamine și antioxidanți. Pentru ca gustul să fie păstrat luni întregi, este esențial să știi cum să previi formarea mucegaiului și să conservezi zacusca în siguranță.

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Ce trebuie să știi despre zacusca de casă

Zacusca se prepară toamna, când vinetele, ardeii și roșiile sunt la maturitate maximă. Legumele se coc pentru a intensifica aroma, apoi se curăță și se toacă fin.