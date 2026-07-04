Cum economisești apă și energie vara?

Vara este anotimpul în care folosim mai multă apă și energie. Temperaturile ridicate ne fac să pornim mai des aparatele de aer condiționat, ventilatoarele, să udăm grădina sau să facem dușuri mai dese. Toate acestea se simt, mai devreme sau mai târziu, în facturi.

Totuși, cu puțină atenție, fiecare familie poate economisi apă și energie fără mari eforturi. Sunt gesturi simple, dar importante, care ne ajută să reducem cheltuielile și să protejăm resursele.

Un prim pas este folosirea responsabilă a apei. Robinetul nu trebuie lăsat să curgă fără rost atunci când ne spălăm pe dinți, spălăm vasele sau curățăm legumele. De asemenea, este bine să reparăm robinetele sau țevile care picură, deoarece pierderile mici pot însemna, în timp, zeci sau chiar sute de litri de apă irosiți.

Pentru cei care locuiesc la casă, udarea grădinii trebuie făcută dimineața devreme sau seara, când soarele nu este puternic. În acest fel, apa nu se evaporă atât de repede și ajunge mai bine la rădăcinile plantelor. Dacă este posibil, apa de ploaie poate fi colectată și folosită pentru grădină.

Și la energie putem economisi prin gesturi simple. Vara, perdelele sau jaluzelele trase în timpul zilei ajută locuința să rămână mai răcoroasă. Astfel, aparatul de aer condiționat sau ventilatorul nu trebuie folosit atât de mult. Este important ca încăperile să fie aerisite dimineața și seara, când afară este mai răcoare.

Aparatele electrice trebuie folosite cu grijă. Becul aprins într-o cameră goală, televizorul pornit fără să fie urmărit sau încărcătoarele lăsate în priză consumă energie inutil. Poate părea puțin, dar toate aceste obiceiuri se adună la sfârșitul lunii.

Mașina de spălat rufe sau vase ar trebui pornită doar atunci când este plină. Astfel, folosim mai puțină apă și mai puțină energie. Totodată, este bine să alegem programe scurte sau economice, atunci când hainele sau vasele nu sunt foarte murdare.

Economisirea apei și energiei nu înseamnă să renunțăm la confort. Înseamnă să fim mai atenți la ceea ce consumăm. Fiecare robinet închis la timp, fiecare aparat scos din priză și fiecare litru de apă păstrat contează.

Vara poate fi mai ușoară pentru bugetul familiei dacă învățăm să folosim resursele cu măsură. Iar grija față de apă și energie este, în același timp, o grijă față de natură și față de viitor.