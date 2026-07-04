Poți ajunge cu adevărat „pe aceeași lungime de undă” cu altcineva? Cercetătorii spun că da, iar creierul poate fi antrenat

Ce înseamnă, de fapt, sincronizarea creierelor

Sincronizarea cerebrală nu înseamnă că două persoane gândesc exact același lucru, în același moment. Cercetătorii urmăresc mai degrabă ritmurile activității electrice din creier, măsurate de obicei cu electroencefalograma sau EEG. Când doi oameni sunt implicați într-o activitate comună, unele dintre aceste ritmuri pot ajunge să prezinte tipare asemănătoare.

Fenomenul a fost observat în contexte cât se poate de obișnuite: conversații față în față, cursuri, interpretări muzicale, colaborări creative sau interacțiuni dintre părinți și copii. Contactul vizual pare să conteze, la fel și activitățile făcute împreună. Nu este întâmplător că muzica este considerată unul dintre cei mai eficienți factori de sincronizare: are ritm, emoție și poate face mai multe persoane să se miște în același tempou.

Legătura dintre muzică și creier este analizată de ani buni de cercetători. Ritmul, armonia și anticiparea următoarei note activează mecanisme complexe, iar felul în care creierul procesează sunetul poate explica de ce o melodie ascultată împreună devine o experiență socială atât de puternică.

Suzanne Dikker, cercetătoare la New York University și Ghent University, a lucrat ani la rând cu experimente în care participanții purtau căști EEG și primeau feedback vizual sau sonor atunci când nivelul de sincronizare dintre ei creștea. În unele instalații, de exemplu, un element de pe ecran se mișca mai repede sau luminile deveneau mai intense atunci când activitatea cerebrală era mai aliniată.

Cum ar putea funcționa neurofeedback-ul între mai multe persoane

Principiul neurofeedback-ului este relativ simplu: un dispozitiv măsoară activitatea creierului și o transformă într-un semnal pe care utilizatorul îl poate vedea sau auzi. În loc să analizeze o singură persoană, metoda „multi-brain” compară datele mai multor participanți. Astfel, ei pot primi un indiciu imediat despre felul în care atenția, ritmul sau implicarea lor evoluează în raport cu ceilalți.

Asta ar putea fi relevant pentru terapeuți, profesori sau echipe care lucrează sub presiune. În terapie, tehnologia ar putea ajuta la observarea momentelor în care comunicarea dintre două persoane devine mai dificilă. În educație, ar putea oferi indicii despre atenția elevilor și felul în care aceștia reacționează la profesor. Cercetătorii subliniază însă că aceste aplicații sunt încă în fază de dezvoltare, nu reprezintă instrumente medicale gata de folosit pe scară largă.