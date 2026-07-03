Episcopul Antonie de Bălți este noul Mitropolit al Basarabiei

Noul mitropolit al Basarabiei, instituție care ține de Patriarhia Română, a fost ales pe 2 iulie, la o ședință de lucru la care a participat și Patriarhul României, Daniel, potrivit unui comunicat al Mitropoliei Basarabiei.

Pentru titlul de mitropolit al Basarabiei a mai candidat și părintele Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, informează moldova.europalibera.org

Antonie, în vârstă de 63 de ani, s-a născut în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, și este de profesie medic și teolog. A fost ales Episcop de Bălți în 2018.

El a fost printre cei care s-au plâns la CEDO, în 1998, în dosarul privind înregistrarea Mitropoliei Basarabiei în R. Moldova. În acel litigiu, instituția bisericească a dat în judecată guvernul de la acea vreme pentru refuzul de a o recunoaște.

Potrivit informațiilor oferite de Mitropolia Basarabiei, din 1995 ierarhul a avut activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, „implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie”.

Reactivată în 1992, Mitropolia Basarabiei își dispută cu Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove (subordonată Patriarhiei Ruse) statutul canonic în R. Moldova de peste 20 de ani.

Conflictul dintre ele a luat amploare după începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina, din februarie 2022. De atunci, zeci de parohii au părăsit Mitropolia Moldovei și au aderat la Mitropolia Basarabiei, opunându-se sprijinului pe care Biserica Ortodoxă Rusă îl oferă Kremlinului în agresiunea sa împotriva Ucrainei.