De ieri, Uniunea Europeană  a introdus noi proceduri vamale pentru trimiterile poștale cu conținut de marfă

Aceste modificări se aplică tuturor fluxurilor de poștă de intrare parvenite din țările din afara UE cu o valoare intrinsecă de maxim 150 EUR, informează posta.md

Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă care:

sunt destinate țărilor Uniunii Europene;

valoarea mărfurilor până la 150 de euro;

sunt transportate prin rețeaua poștală, indiferent de categoria acestora: pachete, colete sau EMS ( servicii de livrare expres).

Prin urmare, începând cu 1 iulie 2026, pentru trimiterile poștale internaționale expediate de către persoane juridice către persoane fizice (B2C) care cad sub incidența regulamentului UE, se va aplica o taxă vamală simplificată temporară de 3 EUR per articol (adică per articol individual înscris în factură sau declarația vamală), conform prevederilor legislației UE în vigoare. Operatorii poștali ai țărilor membre UE pot aplica suplimentar taxe de prelucrare și TVA.

Noile proceduri vamale nu se aplică trimiterilor poștale care nu cad sub incidența regulilor UE privind vânzările la distanță.Exemplele includ:

Cadouri între consumatori în valoare de până la 45 EUR; (C2C –expeditor persoană fizică/destinatar persoană fizică).

Trimiteri cu o valoare intrinsecă care depășește 150 EUR;

Alte mărfuri excluse din domeniul de aplicare al legislației UE.

Prelucrarea acestor trimiteri poștale în țările de destinație se va efectua în conformitate cu procedurile vamale actuale.