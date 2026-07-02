De ieri, Uniunea Europeană  a introdus noi proceduri vamale pentru trimiterile poștale cu conținut de marfă

De către
OdN
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 Începând cu 1 iulie 2026 Uniunea Europeană  a introdus noi proceduri vamale pentru trimiterile poștale cu conținut de marfă. Acestea rezultă dintr-o serie de modificări ale Regulamentului delegat al Uniunii Europene 2015/2446 adoptat la 30 aprilie 2026 – privind în special definițiile, declarațiile vamale și elementele de date referitoare la taxele vamale aplicabile mărfurilor importate achiziționate prin vînzări la distanță.

Aceste modificări se aplică tuturor fluxurilor de poștă de intrare parvenite din țările din afara UE cu o valoare intrinsecă de maxim 150 EUR, informează posta.md
Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă care:
  • sunt destinate țărilor Uniunii Europene;
  • valoarea mărfurilor până la 150 de euro;
  • sunt transportate prin rețeaua poștală, indiferent de categoria acestora: pachete, colete sau EMS ( servicii de livrare expres).
Prin urmare, începând cu 1 iulie 2026, pentru trimiterile poștale internaționale expediate de către persoane juridice către persoane fizice (B2C) care cad sub incidența regulamentului UE, se va aplica o taxă vamală simplificată temporară de 3 EUR per articol (adică per articol individual înscris în factură sau declarația vamală), conform prevederilor legislației UE în vigoare. Operatorii poștali ai țărilor membre UE pot aplica suplimentar taxe de prelucrare și TVA.
Noile proceduri vamale nu se aplică trimiterilor poștale care nu cad sub incidența regulilor UE privind vânzările la distanță.Exemplele includ:
  • Cadouri între consumatori în valoare de până la 45 EUR; (C2C –expeditor persoană fizică/destinatar persoană fizică).
  • Trimiteri cu o valoare intrinsecă care depășește 150 EUR;
  • Alte mărfuri excluse din domeniul de aplicare al legislației UE.
Prelucrarea acestor trimiteri poștale în țările de destinație se va efectua în conformitate cu procedurile vamale actuale.
Lista țărilor din UE și link-ul de informare
privind taxele aplicabile pentru trimiterile poștale internaționale,
începând cu data de 01.07.2026

Țarile

Link de informare
1 Austria https://www.post.at/en/p/c/import
2 Belgia https://www.bpost.be/en/receive-parcel/customs
3 Croația https://www.posta.hr/medjunarodni-promet
4 Bulgaria https://www.bgpost.bg/en/customs.
5 Cipru https://www.cypruspost.post/en/thalisupp
6 Cehia https://www.ceskaposta.cz/en/sluzby/zasilky-zahranicni/celni-rizeni/ocekavate-zasilku-ze-zahranici
7 Danemarca https://kundeservice.postnord.dk/s/topic/0TOVk0000001SblOAE/told?language=da
8 Estonia https://www.emta.ee/en/private-client/consignments-travel-moving/consignments/declaring-consignment
https://www.emta.ee/en/private-client/consignments-travel-moving/consignments/gifts   

https://www.omniva.ee/help/customs-declaration
9 Finlanda https://www.posti.fi/en/receiving/customs-clearance
10 Franța https://aide.laposte.fr/contenu/pourquoi-la-poste-applique-des-frais-de-gestion-a-l-importation?t=r (https://www.laposte.fr/tarifs-postaux/catalogue-integral)
11 Germania https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2021/deutsche-post-dhl-group-informs-customers-international-shipping-of-goods.html
12 Grecia https://media.elta.gr/images/0/0/etairia/ektelonismos/eidiateliektelonismou_31012025eng.pdf
13 Ungaria https://www.posta.hu/postal_customs_agent_service
https://www.posta.hu/static/internet/download/VAM_dijak-dijszabas_ENG.pdf
14 Irlanda https://www.anpost.com/Post-Parcels/Receiving/Pay-Customs-Charge
15 Italia https://www.poste.it/receiving-from-abroad
16 Latvia https://pasts.lv/en/services/for-shipments/customs-2#pricing
17 Lituania https://www.post.lt/lt/siuntu-deklaravimas
18 Luxemburg https://www.post.lu/en/particuliers/colis-courrier/fomalites-douanieres
19 Malta www.maltapost.com/customs
20 Țările de Jos https://www.postnl.nl/en/receiving/parcels/receiving-from-abroad/
https://www.postnl.nl/en/customer-service/international-shipments/customs-clearance-costs/
21 Polonia https://www.poczta-polska.pl/en/news/przypomnienie-oraz-zmiany-dotyczace-procesu-i-kosztow-obslugi-zgloszen-celno-podatkowych/
22 Portugalia https://www.ctt.pt/particulares/receber/desalfandegar/fim-isencao-de-iva-desalfandegar
23 România https://www.posta-romana.ro/en/a327/tariffs/postal-parcels/international/international-postal-parcels.html
24 Slovenia https://en.posta.si/home/postal-services-/import-export (https://en.posta.si/Documents/Price%20lists/Customs%20Brockerage%20Services%20-%20Price%20List.pdf)
25 Slovacia https://www.posta.sk/en/postage-costs
26 Spania https://www.correos.es/es/en/customer-service/customs-information/import-vat-on-e-commerce
27 Suedia https://www.postnord.se/en/private/preparations/customs-information/common-questions-and-answers-about-vat-on-shipment-from-non-EU-countries/


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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