Un băiat de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac i-a aterizat pe față. Nu avea nicio mușcătură sau zgârietură vizibilă

Rabia este una dintre cele mai periculoase boli infecțioase cunoscute. După apariția simptomelor, șansele de supraviețuire sunt aproape inexistente, deoarece virusul afectează sistemul nervos și ajunge să provoace complicații neurologice severe.

În mod obișnuit, perioada de incubație este de aproximativ două-trei luni, dar poate varia mult. Primele semne pot include febră, senzații neobișnuite precum furnicături sau mâncărimi în zona expunerii, iar ulterior pot apărea anxietate, confuzie, agitație, halucinații și hidrofobie, adică o teamă intensă de apă.

În cazul băiatului din Ontario, dimineața a descoperit că un liliac stătuse deasupra gurii și nasului său. Nu existau semne că animalul l-ar fi mușcat sau zgâriat.

La 19 zile după incident, copilul a ajuns la spital cu simptome precum vărsături și o senzație de „ace și înțepături” la nivelul feței. În ziua următoare, starea lui s-a agravat, apărând probleme neurologice, inclusiv dificultăți de vorbire.

Medicii au suspectat rabia imediat, având în vedere combinația dintre contactul cu liliacul și simptomele specifice. Testele pentru alte afecțiuni mai frecvente au fost negative, însă tratamentele disponibile nu au mai putut schimba evoluția bolii.

După 17 zile petrecute în terapie intensivă, tratamentele de susținere au fost retrase, iar copilul a murit înconjurat de familie.

De ce reprezintă liliecii un risc mai mare decât cred oamenii

Când se vorbește despre rabie, cei mai mulți oameni se gândesc la câini, iar acest lucru are o explicație: conform World Health Organization, aproximativ 99% dintre cazurile de rabie la oameni sunt asociate cu mușcături sau zgârieturi provocate de câini infectați.