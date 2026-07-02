Un băiat de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac i-a aterizat pe față. Nu avea nicio mușcătură sau zgârietură vizibilă

Un caz medical rar și tragic din Ontario, Canada, atrage atenția asupra unui pericol pe care mulți oameni îl ignoră: rabia poate fi transmisă chiar și atunci când nu există urme evidente de mușcătură sau zgârietură. Un băiat de 11 ani a murit după ce a fost expus unui liliac care i-a aterizat pe față în timpul nopții, fără ca familia să observe vreo rană.
Cazul, prezentat într-un raport medical publicat în Canadian Medical Association Journal, este primul caz de rabie contractată local în Ontario din 1967 și a fost descris de medici drept un exemplu al unei probleme importante de informare publică. Mulți oameni asociază riscul doar cu mușcăturile vizibile, însă liliecii pot provoca răni extrem de mici, greu sau imposibil de observat.
Rabia este una dintre cele mai periculoase boli infecțioase cunoscute. După apariția simptomelor, șansele de supraviețuire sunt aproape inexistente, deoarece virusul afectează sistemul nervos și ajunge să provoace complicații neurologice severe.
În mod obișnuit, perioada de incubație este de aproximativ două-trei luni, dar poate varia mult. Primele semne pot include febră, senzații neobișnuite precum furnicături sau mâncărimi în zona expunerii, iar ulterior pot apărea anxietate, confuzie, agitație, halucinații și hidrofobie, adică o teamă intensă de apă.
În cazul băiatului din Ontario, dimineața a descoperit că un liliac stătuse deasupra gurii și nasului său. Nu existau semne că animalul l-ar fi mușcat sau zgâriat.
La 19 zile după incident, copilul a ajuns la spital cu simptome precum vărsături și o senzație de „ace și înțepături” la nivelul feței. În ziua următoare, starea lui s-a agravat, apărând probleme neurologice, inclusiv dificultăți de vorbire.
Medicii au suspectat rabia imediat, având în vedere combinația dintre contactul cu liliacul și simptomele specifice. Testele pentru alte afecțiuni mai frecvente au fost negative, însă tratamentele disponibile nu au mai putut schimba evoluția bolii.
După 17 zile petrecute în terapie intensivă, tratamentele de susținere au fost retrase, iar copilul a murit înconjurat de familie.
De ce reprezintă liliecii un risc mai mare decât cred oamenii
Când se vorbește despre rabie, cei mai mulți oameni se gândesc la câini, iar acest lucru are o explicație: conform World Health Organization, aproximativ 99% dintre cazurile de rabie la oameni sunt asociate cu mușcături sau zgârieturi provocate de câini infectați.
Problema este că mușcăturile acestor animale pot fi extrem de mici. O persoană se poate afla într-o situație de risc fără să observe vreo leziune pe piele.
Medicii subliniază că orice contact direct cu un liliac trebuie discutat cu autoritățile sanitare, chiar dacă nu există o rană vizibilă. Tratamentul preventiv după expunere, cunoscut ca PEP (profilaxie post-expunere), este foarte eficient dacă este administrat înainte ca virusul să provoace simptome.
Acesta constă într-o serie de vaccinuri împotriva rabiei administrate într-un interval de aproximativ două săptămâni după posibilul contact.
Recomandările autorităților canadiene sunt clare: zona trebuie spălată bine cu apă și săpun, orice rană trebuie curățată timp de cel puțin 15 minute, iar persoana expusă trebuie să solicite imediat sfatul medicilor.
Autorii raportului spun că tragedia acestui caz a fost faptul că familia nu a cerut ajutor medical deoarece nu exista o mușcătură evidentă. Tocmai acest detaliu arată un gol important în informarea oamenilor despre rabie.
Un liliac care intră într-o locuință sau atinge o persoană nu trebuie ignorat, chiar dacă pielea pare intactă. În cazul rabiei, diferența dintre viață și moarte poate depinde de o reacție rapidă.