Primii 11 tinerii arbitri din Soroca au susținut cu succes examenul de absolvire

Recent, în incinta Școlii Sportive Raionale Soroca s-a desfășurat examenul de absolvire al cursului de instruire organizat în cadrul programului „Școala Tinerilor Arbitri”, desfășurat sub egida Federației Moldovenești de Fotbal. Cursul cu o durată de 70 de ore acacdemice a fost organizat în perioada martie-iunie 2026 și a constituit o etapă importantă de formare profesională pentru cei 11 candidați, care au parcurs un program intensiv de instruire în domeniul arbitrajului în fotbal.

Examenul de absolvire a cursului, susținut cu brio de cei 11 candidați – Pașcari Adrian, Revenco Artur, Pădăliuc Nicolae, Cobălaș Dorel, Burlaciuc Cristian, Lisnic Mihail, Gîlcă Miroslav, Paladii Vladislav, Ursu Ion, Costin Pavel, Cercez Igor – a fost monitorizat de Anatolie Bodean, șeful Departamentului de Arbitri al federației Moldovenești de Fotbal; Andrei Jitniuc, secretarul general al Asociației de Fotbal Raionale Soroca; Serghei Revenco, șeful Departamentului de Arbitri al Asociației de Fotbal Raionale Soroca și Fiodor Zaharii, lector în cadrul cursului.

Asociația de Fotbal din raionul Soroca adresează sincere felicitări conducerii Federației Moldovenești de Fotbal, pentru susținerea inițiativelor atât din punct de vedere administrativ, cât și financiar, domnului Oleg Istratii, directorul Școlii Sportive Raionale Soroca, pentru oferirea spațiului necesar desfășurării instruirilor și, nu în ultimul rând, tuturor tinerilor arbitri pentru rezultatele obținute la examenul de absolvire. Efortul, dedicarea și pasiunea acestora pentru arbitraj sunt apreciate, iar AFR Soroca le urează mult succes în activitatea pe care o vor desfășura pe terenurile de fotbal.

Foto: Asociația de fotbal Soroca