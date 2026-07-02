Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, participanți la Școala de Vară „Cetățenia activă” / GALERIE FOTO

Mai mulți elevi ai Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au participat, în perioada 29 iunie – 1 iulie, la Școala de Vară „Cetățenia activă, prioritate strategică a politicii statelor candidate la integrare în UE”, desfășurată la Universitatea de Stat din Moldova. Timp de trei zile, tinerii au avut ocazia să își aprofundeze cunoștințele despre democrație, implicare civică și procesul de integrare europeană.

Programul a reunit elevi și studenți interesați de participarea activă în viața comunității. Aceștia au luat parte la prelegeri susținute de profesori universitari, experți și practicieni din Republica Moldova și România, care au vorbit despre valorile democratice, comunicarea eficientă și importanța rezilienței democratice.

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Pe parcursul școlii de vară, participanții au fost implicați în sesiuni de instruire organizate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, unde au aflat mai multe despre procesele electorale și rolul cetățenilor într-o societate democratică. De asemenea, au participat la activități interactive care au încurajat munca în echipă și implicarea în viața publică.

Programul a inclus și vizite de studiu la Parlamentul Republicii Moldova și la Europe Café. Tinerii au avut astfel posibilitatea să cunoască mai bine instituțiile statului și să afle cum funcționează acestea.

Un loc important în cadrul școlii de vară l-au avut atelierele practice dedicate elaborării proiectelor comunitare. Participanții au lucrat în echipe, au dezvoltat idei pentru comunitățile din care provin și au învățat cum acestea pot fi transformate în inițiative reale.

La finalul celor trei zile, echipele și-au prezentat proiectele, iar câștigătorul a fost desemnat în urma unei simulări electorale. Evenimentul s-a încheiat cu festivitatea de înmânare a diplomelor de participare.

Participarea elevilor Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca la această școală de vară le-a oferit oportunitatea de a acumula noi cunoștințe, de a face schimb de experiență cu alți tineri și de a înțelege mai bine importanța implicării civice și a valorilor democratice în dezvoltarea comunităților din care fac parte.