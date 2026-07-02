La Iași, angajații IGSU, inclusiv de la DSE Soroca, s-au perfecionat în ceea ce privește salvarea animalelor aflate în medii ostile

De către
OdN
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Opt angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, inclusiv din cadrul Direcției Situații Excepționale Soroca au participat la un curs de perfecționare privind salvarea animalelor aflate în medii ostile. Instruirea s-a desfășurat în municipiul Iași.

Programul a inclus atît sesiuni teoretice, cît și exerciții practice dedicate intervențiilor în cazurile în care animalele se află în situații de risc. În cadrul instruirii, angajații IGSU au exersat tehnici de contenție, evaluare, ridicare, deplasare și evacuare în siguranță a animalelor, folosind echipamente și metode specifice. Totodată, participanții și-au consolidat cunoștințele privind măsurile de protecție necesare atît pentru animale, cît și pentru echipele de intervenție.

Cursul le-a oferit salvatorilor moldoveni posibilitatea de a face schimb de experiență cu specialiști în medicină veterinară și cu reprezentanți ai structurilor de intervenție din România.


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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