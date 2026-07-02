Un câine ar fi fost înjunghiat și lovit cu un scaun. Martorii fac apel la identificarea agresorului

Un câine a ajuns în stare gravă după ce ar fi fost atacat cu un cuțit și lovit cu un scaun metalic în apropierea unei cafenele din municipiul Florești. Incidentul, despre care au relatat mai mulți martori pe rețelele de socializare, s-ar fi produs în seara zilei precedente, iar persoana bănuită de comiterea faptei nu a fost, deocamdată, identificată oficial.

Potrivit informațiilor publicate online, câinele a fost transportat la un cabinet veterinar, unde medicii au constatat leziuni grave, inclusiv o posibilă fractură a coloanei vertebrale. Starea animalului este critică, iar specialiștii urmează să decidă dacă acesta poate fi operat.

Cazul a stârnit un val de indignare în mediul online, numeroși internauți solicitând intervenția autorităților și tragerea la răspundere a persoanei care s-ar face vinovată de agresiune.

Până în prezent, autoritățile nu au emis un comunicat oficial privind acest caz. Informațiile prezentate se bazează pe declarațiile martorilor și pe postările publicate în spațiul online, urmând ca acestea să fie verificate în cadrul eventualelor investigații.