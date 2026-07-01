Cort de răcorire și informare amenajat la Florești în contextul temperaturilor ridicate / GALERIE FOTO

Temperaturile ridicate din ultimele zile au determinat autoritățile din Florești să ia măsuri pentru protejarea sănătății populației. Specialiștii Centrului de Sănătate Publică Soroca, subdiviziunea Florești, împreună cu reprezentanții IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești și ai Direcției Situații Excepționale Florești din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au amenajat un cort de informare și răcorire destinat cetățenilor.

Acțiunea are drept scop prevenirea efectelor negative ale caniculei și informarea oamenilor despre măsurile pe care trebuie să le respecte în perioadele cu temperaturi extreme.

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La cortul amenajat, trecătorii au posibilitatea să se hidrateze cu apă potabilă, să se răcorească și să primească recomandări privind protejarea sănătății în zilele caniculare.

Specialiștii le recomandă cetățenilor să consume suficiente lichide pe parcursul zilei, chiar dacă nu simt senzația de sete. Totodată, aceștia îndeamnă populația să evite expunerea directă la soare în intervalul orar 11:00-18:00, când temperaturile ating cele mai ridicate valori.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să poarte haine lejere, din materiale ușoare și în culori deschise, să folosească pălării sau șepci și să limiteze efortul fizic în orele de vârf ale zilei.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice, deoarece acestea sunt cele mai vulnerabile în timpul caniculei. Specialiștii recomandă ca aceste persoane să fie supravegheate, să stea în locuri răcoroase și să se hidrateze frecvent.