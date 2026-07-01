Cazurile copiilor aflați în dificultate, analizate în cadrul Comisiei pentru protecția copilului din Soroca

De către
OdN
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Protecția și respectarea interesului superior al copilului au fost principalele subiecte abordate în cadrul ședinței Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, desfășurată în cadrul Serviciului Teritorial de Asistență Socială (STAS) Soroca. La reuniune au participat și angajați ai Agenției Teritoriale de Asistență Socială (ATAS) Nord-Est.

Pe agenda ședinței s-au regăsit mai multe cazuri ce vizează protecția copiilor aflați în situații de risc, fiind analizate măsurile necesare pentru asigurarea unui mediu sigur și favorabil dezvoltării acestora.

Membrii comisiei au examinat propuneri privind încetarea și instituirea măsurilor de plasament, au evaluat anual competențele profesionale ale asistenților parentali profesioniști și au identificat cele mai potrivite soluții pentru copiii aflați în dificultate.

Reprezentanții ATAS Nord-Est și specialiștii STAS Soroca au subliniat importanța colaborării interinstituționale în procesul de protecție a copilului, menționând că fiecare decizie este luată având drept prioritate respectarea drepturilor și interesului superior al fiecărui copil.

Potrivit organizatorilor, astfel de ședințe contribuie la consolidarea sistemului de protecție a copilului și la identificarea celor mai eficiente soluții pentru copiii care au nevoie de sprijin și protecție.


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OdN
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