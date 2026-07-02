Municipiul Soroca: a venit primăvara și pe strada Toamnei

Afectată foarte tare de ploile abundente, aflată într-o stare deplorabilă strada Toamnei din municipiul Soroca a intrat recent în renovare. Lucrările de reparație a străzii sunt îndeplinite de Serviciul de amenajare al primăriei.

Astfel, deja s-au efectuat lucrări de nivelare a drumului, după care urmează așternerea unui strat de pietriș alb și altuia de asfalt frezat. După finisarea lucrărilor autoritățile municipale, dar și locuitorii acestei artere speră că strada Toamnei va avea un înveliș sigur, durabil și estetic. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)